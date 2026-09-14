La alcaldesa de Xirivella denuncia que el de Mislata dijo que le iba a "dar un tortazo" y él replica: "Era dialéctico"

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual (PP), ha denunciado este lunes públicamente que el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa (PSOE), presumió a un compañero de partido que le iba a dar "un tortazo" a la popular después de que esta interviniera en las fiestas de la Asociación de Vecinos de la Avenida de la Paz.

"Mientras pedía colaboración entre Xirivella y Mislata, el alcalde de Mislata ha susurrado refiriéndose a mí: 'Ahora le voy a dar un tortazo'. No sé qué habría dicho si delante hubiera tenido a un alcalde. Estas expresiones hacia una mujer en política no se pueden normalizar", ha expresado la primera edil en su perfil de la red social X.

El desencuentro ha tenido una rápida respuesta, pues el socialista ha negado que se tratara de una amenaza ni tampoco de una expresión machista. Explica que utilizó la expresión en sentido figurado, como un "zasca dialéctico" porque a continuación debía intervenir él.

El enfrentamiento se produjo a cuenta del solar del Paquillo. Un espacio que pertenece al término municipal de Mislata, pero que utilizan también los vecinos de Xirivella, dado que ambos municipios lindan entre sí.

El acto, según la versión de los socialistas, ya comenzó con cierta tensión porque el equipo de Bartual trató de dar el discurso de cierre del evento. Algo a lo que el Ayuntamiento de Mislata se negó.

Según explica Bielsa, durante todo el acto la primera edil de Xirivella estuvo realizando comentarios y críticas sobre su gestión en Mislata y pidiendo mejoras para este solar, por lo que el acto dejó de tener el "tono institucional" que debía haber tenido.

En ese contexto, el alcalde utilizó la expresión de forma coloquial para referirse a la respuesta que iba a darle en el propio debate. "Fue como ahora le voy a dar un zasca político", expresan desde su equipo. "Un zasca dialéctico", resumen.

"Estoy muy sorprendido con la manipulación que hace Paqui Bartual del acto público en la Avenida de la Paz de Mislata. Lo que debe hacer la alcaldesa es preocuparse de su municipio. Tiene el entorno de la Avenida de la Paz de Xirivella abandonado y con una inseguridad creciente", ha publicado en su perfil de X también Bielsa.

"Debe cumplir, de una vez, con todas las promesas que lleva años haciendo a los vecinos y vecinas de la zona. Y colaborar de forma efectiva, no de palabra. Colaboración que actualmente es inexistente", agrega.



"Eso mismo es lo que le trasladé públicamente en un vino de honor en la avenida de la paz de Mislata, delante de 300 personas, después de escuchar su intervención", ha zanjado el primer edil. En este sentido, rechazan también que se trate de un comentario machista.

El episodio se produce dos semanas después de que escalara la tensión entre ambos partidos a raíz del enfrentamiento entre el presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Vicent Mompó, y la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant.

Mompó la tildó de "lameculos de Sánchez" y afirmó que "no vales para nada". Morant le había afeado en una publicación anterior que la corporación provincial avisara a sus trabajadores y suspendiera actividades por la dana.

"Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", había afirmado la ministra.

Tras el insulto, la dirigente socialista calificó estas palabras de "agresión machista" y aseguró que no se podía normalizar este tipo de comportamientos en política.

Mompó terminó pidiendo disculpas por el tono empleado, aunque rechazó que sus palabras fueran machistas, defendió que se trataba de una expresión coloquial y advirtió que a la política se iba "llorado".

El enfrentamiento ha continuado durante los últimos días y el PSPV ha anunciado que pedirá la reprobación del presidente de la Diputación tanto en Les Corts como en la propia corporación provincial.