Ximo Puig y Gabriela Bravo se dan el 'sí, quiero': el ministro Arcadi España y el empresario Adolfo Utor, entre los asistentes

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig -actual embajador en París ante la OCDE- y la fiscal y exconsellera de Justicia, Interior y Administración Pública del ejecutivo valenciano Gabriela Bravo ha contraído matrimonio este sábado tras varios años de relación.

La pareja ha optado por una ceremonia civil, íntima -más de un centenar de invitados- y con el Mediterráneo como telón de fondo, en la que han estado rodeados de su familia y amigos más cercanos.

La boda ha tenido lugar en la localidad valenciana de Oliva, en un restaurante a primera línea de mar. Los dos hijos de Puig, los tres de Bravo y las que fueran responsables de Comunicación en sus respectivos departamentos en el Gobierno han pronunciado los discursos. Los novios han optado por unos sencillos votos y el encargado de formalizar el matrimonio ha sido el notario César Belda.

Del catering se ha encargado el chef Ricard Camarena, presente en el lugar. Las mesas llevaban nombres de reconocidos poetas como Federico García Lorca, Miguel Hernández o Francisco Brines. Bravo le ha dedicado, precisamente, un poema de este último a Puig al finalizar la emotiva ceremonia.

La representación del PSOE no ha sido nada excesiva al ser todos personas muy cercanas al expresidente. Estaban el ministro de Hacienda, Arcadi España; el abogado y exministro Antonio Camacho; la Secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; o el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig.

También el expresidente de la Diputación de Valencia y actual diputado autonómico Toni Gaspar; el diputado en el Congreso Vicent Sarrià; el abogado y exportavoz socialista en Les Corts Manolo Mata; el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo; el profesor y exsecretario autonómico de Educación Miguel Soler; o el exdirector general Toni Such.

El presidente de Balearia, Adolfo Utor, ha sido otro de los asistentes.

Gabriela Bravo y Ximo Puig, este sábado en su boda. Olga M. Bilyk

La historia entre Puig y Bravo se remonta a su etapa en el Gobierno valenciano, el Consell del Botànic, que compartieron en la primera legislatura con Compromís y al que en la última se incorporó Unides Podem. El jefe del Ejecutivo autonómico la fichó para que se incorporara a su equipo como consellera de Justicia en junio de 2015.

La relación comenzó en 2018, año en el que primero comenzó a ser conocida dentro del Gobierno y luego trascendió públicamente.