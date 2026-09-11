El ritmo dispar al climatizar colegios valencianos: de los aires y toldos instalados al "no hay stock" o "ayuda insuficiente"

La llegada de las ayudas de la Generalitat para mejorar la climatización de los centros educativos valencianos no está teniendo el mismo resultado en todos los colegios e institutos de la Comunitat.

Mientras algunos ya han comprado o instalado equipos, otros siguen inmersos en los trámites, no han encontrado aparatos disponibles o se han topado con un problema previo que condiciona cualquier actuación: unas instalaciones eléctricas demasiado antiguas como para soportar la potencia de las nuevas máquinas.

Así se desprende de las respuestas recopiladas por el sindicato mayoritario de docentes STEPV entre varios centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, a los que hace unos días remitieron una encuesta para conocer si habían recibido las ayudas y habían podido ejecutar el dinero antes del inicio de curso.

Aunque el balance todavía no está cerrado, por lo pronto el sindicato ha recibido 154 respuestas: 95 de colegios y 59 de institutos. Y la respuesta mayoritaria es que no, que el dinero no ha podido gastarse antes del 9 de septiembre.

A las vacaciones estivales -gran parte del personal tanto directivo como administrativo se encontraba ya de vacaciones cuando recibieron los fondos- se suman situaciones particulares de cada centro.

Una de las principales dificultades que refleja el cuestionario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es precisamente la antigüedad de las instalaciones. Algunos colegios explican que no pueden incorporar aparatos de aire acondicionado porque la red del centro no soportaría la demanda.

A modo de ejemplo, uno de los centros señala que, pese a haber recibido 5.000 euros, han tenido que plantearse "utilizar el dinero para actualizar la instalación eléctrica antes de poder colocar los equipos". Otro centro calcula que la ayuda solo permite "escoger entre aumentar la potencia, mejorar una parte de la instalación o climatizar tres aulas".

La situación se repite en centros de mayor tamaño. Otro colegio de Infantil y Primaria explica que ha recibido "14.000 euros para 31 aulas", pero que su instalación, construida en 1947, "no soportaría ni split ni pingüinos".

Uno más, con 75 años de antigüedad y cinco edificios, ha recibido 12.000 euros, una cantidad con la que calcula que "solo puede adquirir una decena de equipos portátiles y algunos ventiladores", aunque la red eléctrica tampoco permite instalar muchos más aparatos.

Esta situación obligaría a elegir qué aulas son más urgentes y priorizar a unos alumnos frente a otros, por lo que consideran la ayuda "insuficiente" y reclaman que la reforma sea estructural.

Todas estas circunstancias han obligado a buscar alternativas al aire acondicionado en la mayoría de casos. Hay centros que han optado por toldos, estores, cortinas o ventiladores para tratar de reducir la temperatura de las aulas, si bien esta solución transitoria apenas resta unos grados en el interior de las aulas, que gozan de mala ventilación.

Sin equipos

La falta de stock es otro de los obstáculos que aparece de forma recurrente en las respuestas. Varios centros explican que no han podido adquirir todavía los equipos porque no encuentran aparatos disponibles.

"No hay stock en ningún sitio", responde un centro. Otro señala que ha recibido 9.000 euros para comprar ventiladores de techo, pero que ha tenido que buscar diferentes proveedores porque no había existencias o los aparatos todavía no han llegado.

También hay colegios que habían optado por los conocidos como "pingüinos" —aparatos portátiles de aire acondicionado— y se han encontrado con problemas de disponibilidad. Un centro asegura que no encuentra "modelos sin desagüe". "Son los únicos que se podrían instalar en nuestras aulas", agrega este centro.

A la falta de equipos se suma, en algunos casos, la dificultad para encontrar empresas dispuestas a realizar las instalaciones.

Desde un centro de secundaria, explican que pidieron tres presupuestos para comenzar con las instalaciones pero las empresas exigen un pago inicial de entre el 30% y el 50% del coste pero no asumir ciertos trámites, por lo que sin tener garantía de buen funcionamiento no habrían dado el paso para contratarlas.

La otra gran cuestión que plantean los centros es la insuficiencia de las cantidades recibidas. En las respuestas se repiten expresiones como "insuficiente" o "no llega para nada".

En Infantil y Primaria aparecen varios ejemplos de centros que han recibido la cuantía mínima prevista para este plan de choque ideado para climatizar aulas de forma provisional: 5.000 euros. Un montante que consideran que tan solo permitiría actuar sobre una pequeña parte del recinto.

Un instituto, por ejemplo, señala que los 12.000 euros que ha recibido son insuficientes porque cuentan con más de 600 estudiantes. Mientras otro argumenta que con 14.000 euros que ingresaron por parte de la Generalitat en julio únicamente podrá climatizar un espacio que funciona como comedor, cafetería y aula práctica.

Ya ejecutados

De los 154 respuestas, tan solo ocho centros aseguran de forma expresa que el dinero ya está gastado y las soluciones transitorias de climatización instaladas. Entre ellos, por ejemplo, un centro que reconoce haber empleado el dinero para instalar aire acondicionado en el despacho de la dirección, si bien la orden establecía la obligación de priorizar aulas con mayores problemas de confort térmico.

También otra decena sostienen que han comprado equipos pero no han podido aún montarlos. Y, aproximadamente 120 trasladan al sindicato que tienen problemas técnicos, están en trámite o el presupuesto es ajustado. El resto, reconoce desconocer si la Generalitat les ha ingresado los fondos.

Entre los que sí han dado pasos para mejorar las temperaturas de cara a la vuelta al cole se encuentra un instituto que ha logrado instalar aire en siete aulas con 9.000 euros mediante aparatos tipo split. Se trata de centros con menos años de antigüedad.

En otro caso, los 25.000 euros recibidos por otro han permitido mejorar la climatización que el centro ya tenía, si bien señalan la necesidad de mejorar también los aislamientos y disponer de equipos de aire acondicionado más potentes.

Los que han podido instalar ventiladores, protestan porque solo "mueven aire caliente", y los que han optado por "pingüinos", por el ruido que añaden al aula además del espacio que ocupan.

"No somos técnicos"

Las respuestas de los equipos directivos reflejan además otra dificultad: la carga de gestión que supone decidir qué actuaciones realizar y cómo ejecutarlas.

Algunos centros cuestionan que sean los propios equipos directivos quienes tengan que determinar cómo solucionar los problemas de climatización. "No somos expertos en climatización", apunta uno de ellos, que considera que habría sido necesario realizar un estudio específico de cada centro.

Otro colegio señala que ha recibido el dinero pero "no sabe cómo gastarlo", si bien desde la Conselleria aseguran que las direcciones territoriales están a disposición de los centros para acompañarles en la ejecución de estos fondos.

16 millones y Plan EduClima

El pasado mes de julio la Generalitat Valenciana repartió 16 millones de euros entre 1.616 colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana.

Unos fondos que los centros podrán utilizar para climatizar las aulas y evitar así que los termómetros vuelvan a dispararse por encima de los 35º en muchos casos. No en vano, esta es una de las principales problemáticas a las que se han enfrentado durante años los centros, lo que ha dificultado el día a día de docentes y alumnos.

La partida se distribuyó de forma variable. Las dotaciones oscilan entre los 5.000 y 25.000 euros por centro, en función del número de líneas y necesidades de actuaciones, y con él se podrían adquirir o instalar equipos portátiles de aire acondicionado, así como realizar pequeñas intervenciones necesarias para garantizar un funcionamiento seguro.

Según las instrucciones que remitió la Conselleria de Educación, las actuaciones deberán ejecutarse antes de octubre de 2026, si bien el plazo podrá ampliarse hasta marzo del año que viene en aquellos casos que requieran adaptar su instalación eléctrica.

Además, la orden les obliga a priorizar las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.

La solución, eso sí, será transitoria hasta que se ejecute el Plan EduClima impulsado por el Gobierno valenciano. Un programa que prevé una inversión de 140 millones de euros para el periodo 2026-2029 para climatizar la totalidad de las aulas de los centros públicos mediante soluciones permanentes.

Para el ejercicio actual se han consignado 32 millones de euros y la planificación del Consell es que esta partida sea plurianual. Por lo que en 2027, 2028 y 2029 la inversión será de 36 millones cada año para llevar a cabo este proyecto.

A esta iniciativa se sumará el Plan RECOLE, que movilizará 40 millones de euros para la renovación y mejora de los centros educativos públicos, con una primera dotación de 10 millones de euros este mismo año destinada a reforzar la capacidad de actuación de los ayuntamientos.

La intención sería que los consistorios pudieran solicitar subvenciones para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera de los colegios de sus municipios.

El Plan EduClima y el Plan RECOLE forman parte de una estrategia mucho más amplia, con una inversión de 3.338 millones de euros para construir, renovar y modernizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana.