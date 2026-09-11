El PSPV escenifica su 'apertura' con más de 40 participantes de colectivos sociales en la Conferencia Política

El PSPV ha presentado este viernes el programa y cartel de la Conferencia Política que celebrará los próximos 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Alicante. Un encuentro en el que ha incluido a más de 40 participantes provenientes de la sociedad civil del total de casi un centenar que intervendrán.

A ellos se les unen los delegados asistentes, un total de 500, y de los cuales 100 pertenecen a colectivos sociales.

Se trata de una manera de escenificar la "apertura" del partido de la que su líder, Diana Morant, lleva hablando desde hace meses. Ya ocurrió el último comité nacional de mayo, en el que invitó a colectivos "agraviados" por el actual Gobierno valenciano del PP.

Ahora va un paso más allá en la Conferencia Política, el gran acto de los socialistas valencianos que pretende servir de pistoletazo de salida a la precampaña electoral una vez su candidata fue proclamada en julio.

El partido pretende así movilizar el voto en un complicado momento para la marca PSOE por todas las cuestiones que afectan a Pedro Sánchez a nivel nacional -desde las causas judiciales hasta la situación de Ceuta- y tras los malos resultados de las últimas elecciones autonómicas.

La Conferencia Política es la culminación de las reuniones sectoriales que a lo largo de todo el año ha celebrado Morant en distintos municipios de la Comunitat. Así, las mesas de debate se distribuirán en varios bloques centrados en vivienda y urbanismo, sanidad pública, educación pública y cultura, servicios sociales, protección del territorio, cambio climático, economía, industria o Europa. Paralelamente, habrá una serie de actividades abiertas.

El encuentro contará con la participación de influencers como María González Acosta y Carlos Solas; con la abogada de Atocha y excaldesa de Madrid, Manuela Carmena; con la también abogada y exsenadora Cristina Almeida; con la escritora Nuria Varela; con representantes de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0; con una mujer que estuvo en el campo de refugiados en el Líbano o un miembro de la Federación de Asociaciones de Migrantes en España.

Del ámbito sindical intervendrán la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero. Igualmente, participarán enfermeros, médicos, profesores, arquitectos y personas del ámbito universitario.

El pack ministros estará representado por -evidentemente- la propia Diana Morant; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. También intervendrá el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López; y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, entre otros.

A la espera de las listas

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha señalado que el partido pretende presentar "el proyecto de alternativa de gobierno en la Comunitat Valenciana para recuperar los derechos arrebatados por los ejecutivos de derecha y extrema derecha".

"Necesitamos a todos y a todas en esta tarea, da igual que militen o no en el PSPV-PSOE. Es necesario buscar la complicidad y sumar a todos aquellos que hagan posible el cambio en la Comunitat y Alicante es esencial para recuperar el gobierno de la Generalitat", ha subrayado.

Tras esta "apertura" del partido, faltará por comprobar qué fichajes de independientes realizarán los socialistas para las listas, sobre todo la de Les Corts. Algo que, en todo caso, confeccionarán a partir del año que viene.

El expresidente de la Generalitat Ximo Puig hizo una importante apuesta por este tipo de perfiles para su candidatura autonómica, pero no fue una decisión del todo compartida a nivel interno.

Es probable que Morant apueste también por independientes, según indican fuentes del partido, pero no al mismo nivel que Puig. El colectivo de docentes o de bomberos forestales, muy movilizados actualmente por la huelga y las condiciones laborales ante los grandes incendios, pueden ser dos lugares en los que el PSPV se plantee pescar.

La agenda de los socialistas valencianos continuará en las próximas semanas con las primarias pendientes en los municipios. Los más conflictivos se han dejado para noviembre con la intención, precisamente, de no enturbiar la Conferencia Política.

Con todos los cabezas de lista claros acabarán el año, a la espera de cuándo Morant dimitirá como ministra para centrarse exclusivamente en su labor como aspirante a la presidencia de la Generalitat.