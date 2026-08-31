Cómo aglutinar el voto de descontento del PSPV: el debate dentro de Compromís sobre los independientes en las listas

Septiembre se presenta para Compromís como el mes en el que retomará las negociaciones a la interna sobre cómo acudir a las elecciones: desde las listas hasta las coaliciones con otros partidos. Y uno de los principales debates es el de cuál es la mejor manera de aglutinar el voto de descontento del PSPV-PSOE para que no se vaya a la abstención, tal como señalan fuentes de la formación.

Las conversaciones en el seno de Compromís llevan abiertas desde mayo. Pero antes de cualquier otra cuestión, priorizaron resolver la candidatura de Mónica Oltra al Ayuntamiento de Valencia. Tras semanas en las que todo se frenó, finalmente fue ratificada el pasado julio.

Ahora las negociaciones han sufrido otro parón debido al verano, por lo que en las próximas semanas se reanudarán. Antes de las vacaciones, la coalición constituyó dos grupos de trabajo y cuatro equipos negociadores que se comenzaron a reunir cada semana para diseñar la hoja de ruta a las elecciones.

De ellos forman parte varios representantes de cada uno de los partidos que integran Compromís -Més, el mayoritario y al que pertenece el candidato a la Generalitat, Joan Baldoví; Iniciativa, del que forma parte Oltra; y Els Verds

En cada uno de los grupos se debate un asunto. De un lado están las alianzas y de otro las candidaturas. Aunque en ambos se genera una intensa negociación a la interna -algo que siempre acompaña a Compromís con episodios de tensión-, el que centra la estrategia electoral es el primero.

El motivo es que en él se discute sobre el grado de apertura y la manera de integrar a otros partidos o movimientos sociales en las listas. Bien es sabido que la intención manifestada en reiteradas ocasiones por parte de Oltra de "desbordar las siglas" de Compromís no es que le entusiasme a Baldoví ni a Més, que quieren conservar la marca. Al menos a nivel autonómico.

Las opciones encima de la mesa son diversas. De un lado está que la marca no tenga que ser necesariamente Compromís, sino otra, para integrar a otros partidos de izquierdas como Podemos, Sumar o Esquerra Unida y a movimientos sociales. De otro, que se conserve y que se integren a todos los mencionados anteriormente pero en puestos de la lista como independientes. Y, de otro, que solo se incorpore a movimientos sociales pero no a otras formaciones.

Las dudas

Aunque la idea de aglutinar a toda la izquierda tiene a muchos partidarios dentro de Compromís y creen que, por lógica, ha de hacerse para sumar y no restar a este espacio, en Més existen verdaderas dudas sobre el cómo.

Fuentes de la coalición señalan que cuentan con datos en los que se evidencia que existen votantes de izquierdas que apoyaron en 2023 al PSPV y al PSOE y en 2027 no lo van a hacer, pero a su vez tampoco simpatizan con Podemos. De ahí el temor a que integrarlos les haga perder votos.

"Somos de los pocos territorios en los que la gente que apoyó al PSOE se piensa ahora votar a una alternativa como es Compromís, y tenemos que saber articularlo bien para que no acabe en la abstención", reflexionan.

Ahí, señalan otros, podría haber maneras de solucionar la integración. Aparte de mantener la marca, incluir a candidatos de otros partidos en las listas pero poner condiciones como que Compromís pueda determinar la campaña, la agenda o la estrategia.

Los cabezas de lista

En cualquier caso, la coalición se tendrá que poner de acuerdo a la interna primero para luego sentarse a negociar con otras formaciones. Y ahí entran en juego las disputas habituales, que se llevan en el grupo de negociación de listas.

Aquí lo que ocurre, de acuerdo con fuentes de Compromís, es que Iniciativa quiere proteger el equilibrio en los cabezas de lista a Les Corts por las tres provincias. Es decir, que no todos sean de Més. Este último partido esgrime, por su parte, que Iniciativa tiene los cabezas de cartel en grandes municipios como Alicante, Elche y, especialmente, Valencia.

De manera que es probable que en la negociación entren en juego otras convocatorias electorales. Por ejemplo, las candidaturas de las generales.

En cuanto a las primarias, todo parece indicar que no serán abiertas a toda la lista y, en cualquier caso, entre militantes.