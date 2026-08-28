La mujer fallecida en el chalé de Cullera era una alta ejecutiva que ha participado en grandes proyectos hoteleros de Londres

Los medios irlandeses como The Irish Times o The Journal han identificado al matrimonio fallecido el pasado martes en un chalé de lujo en Cullera en lo que parece ser un trágico accidente en cadena, de acuerdo con la investigación.

Se trata de Thomasina M. (51 años) y de Patrick T. (48 años). La primera era una alta ejecutiva que llevaba trabajando en Londres desde hacía más de 20 años. Además, procedía de una conocida familia de Castleblaney, en el condado de Monaghan (Irlanda).

De acuerdo con el currículum de la mujer, se graduó en el Trinity College de Dublín. Actualmente era consultora de gestión de proyectos en el sector de la construcción, especializada en el desarrollo de hoteles.

Había participado en la ejecución de grandes proyectos emblemáticos de Londres, como el hotel Ritz, el Shangri-La The Shard -ubicado en el rascacielos con este nombre, el edificio más alto del Reino Unido-, The Ned London o la Damac Tower.

Patrick, por su parte, era de Nueva Zelanda, aunque llevaba viviendo en Reino Unido, al igual que su mujer, desde hace años.

La Guardia Civil continúa con las indagaciones de estas muertes, sucedidas el pasado martes en la exclusiva urbanización Cap Blanc, donde ambos se encontraban alquilados en una de las villas durante sus vacaciones estivales.

Fueron sus hijos menores, de 14 y 16 años, quienes encontraron los cuerpos al lado del jacuzzi de la planta baja.

Accidente en cadena

Aunque las hipótesis concretas siguen abiertas, desde la tarde del miércoles la que sigue prevaleciendo es la del accidente, según fuentes conocedoras.

Una posibilidad que cobra fuerza es que el agua del jacuzzi estuviera contaminada de alguna manera o que el mecanismo tuviera algún problema. Es decir, que el matrimonio sufriera alguna intoxicación o hubiera algún fallo técnico en el sistema, tal como han informado Las Provincias y Levante-EMV.

Esto habría llevado a que uno de los dos no pudiera salir del jacuzzi y el otro lo hubiera intentado rescatar, pero a su vez también acabara falleciendo.

La Guardia Civil analiza para ello las muestras del agua turbia de la tina de baño y todo el mecanismo. El resto de muestras han sido remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.

En todo caso, lo que parece alejado es que fuera una muerte violenta, tal como ya reveló la inspección ocular del lugar. El análisis inicial del Servicio de Criminalística no encontró indicios claros, pues no había entradas forzadas ni estancias revueltas como suele suceder en estos casos. Todo estaba, aparentemente, intacto y las cámaras de seguridad tampoco mostraron presencia de terceras personas.