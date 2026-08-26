Llorca avisa de que los centros de menores valencianos están "desbordados" y ve "difícil" acoger migrantes de Ceuta

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, alertó este miércoles de que los centros de acogida de menores migrantes de la Comunitat Valenciana están "desbordados".

En este sentido, el jefe del Consell calificó de "difícil" poder acoger "a más gente". "Lo que describo son hechos y es que, en estos momentos, nuestros centros están a un 200% y no están preparados ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen", aseguró.

Un día antes de que se celebre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio, Pérez Llorca señaló que "donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias".

En cualquier caso, sobre si la Comunitat Valenciana rechazará este jueves la acogida de migrantes, aseguró que la Generalitat escuchará primero al Gobierno central y en función de sus propuestas, tomará una decisión.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a la zona reformada de las Urgencias del Hospital Doctor Peset recogidas por Europa Press, el presidente apuntó que en otras ocasiones algunas comunidades autónomas "manifestaron al Gobierno que no querían recibir a nadie y el Gobierno cumplió con esas comunidades".

"Yo lo que no quiero, como español, es que el Gobierno mercadee con esas personas, porque no lo merecen, y porque eso sí que es tener una actitud racista", subrayó.

Con todo, exigió "coordinación de todas las administraciones" para atender la crisis de Ceuta, aunque remarcó que, en estos momentos, la situación de la Comunitat Valenciana "es la que es".

"Evidentemente, si hay una crisis y alguna comunidad autónoma dice que no quiere recibir menores en sus territorios, tendrán que justificarlo muy bien por qué y en base a qué, porque si es porque allí ya no caben, aquí tampoco", zanjó.

Repatriación

Además, instó al Ejecutivo central a establecer "los mecanismos necesarios para la repatriación". "No se solucionará el problema de Ceuta generando pequeños problemas en las otras regiones de España", apuntó.

Consideró que el "problema de Ceuta y de la inmigración no es una cuestión de si somos racistas o no somos racistas, es una cuestión de sentido común". "Y estas cosas se tienen que tratar con muchísimo sentido común y creo que eso es lo que más le ha faltado al Gobierno", aseguró.

En este contexto, incidió en el papel que juega Europa en la cuestión migratoria para recalcar que la Unión Europea "también se tiene que involucrar en la solución de estos problemas".

Sin embargo, lamentó que en los últimos meses el Gobierno de España "ha ido de forma independiente, sin atender las peticiones y las recomendaciones que hacían los demás países".