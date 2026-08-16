El Ayuntamiento de Bejís pedirá ayuda a las administraciones para recuperar los daños generados por las lluvias

Tras las lluvias torrenciales que cayeron sobre la localidad castellonense de Bejís, el ayuntamiento de la localidad solicitará ayuda a las administraciones para recuperar los daños causados por el temporal este sábado en el municipio.

Así lo ha asegurado la alcaldesa de la localidad, María José Madrid, en declaraciones a Europa Press tras las lluvias que, según Aemet, dejaron un acumulado de 186,2 l/m2 entre las 15:00 y las 17:30 horas, con un máximo de 122,8 en una hora, entre las 16 y las 17 horas, y una racha de viento de 101 km/h a las 16:20 horas.

Tras el temporal, la localidad recupera "poco a poco" la normalidad, tal y como ha afirmado la alcaldesa. En concreto, están evaluando los daños generados por las lluvias, que han causado inundaciones de bajos, el colapso de tuberías, desprendimiento de paredes y han afectado a uno de los puentes de acceso de la localidad.

Además, ha explicado que la lluvia dañó coches, inundó bajos de las casas y destrozó caminos. Así, los equipos de emergencias disponibles en ese momento "hicieron un reconocimiento de los caminos principales en los que se habían producido desprendimientos, como el de Los Cloticos, para poder atender a los vecinos".

Asimismo, los daños fueron "más relevantes" en la aldea de Ríos de Abajo, una zona afectada también por la dana y situada junto al río Palancia, donde se produjeron reventones en las tuberías de varias calles, inundaciones en los bajos de los hogares y desprendimientos de paredes.

De igual modo, "colapsó" uno de los puentes que había sido restaurado tras la dana y ha cuestionado "cómo es posible que haya otra riada y el puente se vuelva a caer".

Ante esta situación, ha anunciado que mañana solicitará ayuda a las administraciones para colaborar en las labores de reacondicionamiento de las zonas afectadas.

"Estamos trabajando para quitar lo más gordo, recorriendo las sendas y limpiando lo principal, pero nosotros no tenemos todos los recursos necesarios", ha añadido.

El temporal también descargó con fuerza en Torás, donde cayeron 142 l/m2; en Calles, 75,4 l/m2; Sinarcas, 50, El Toro, 47,2.

El Consorcio de Bomberos de Valencia realizó un total de 192 servicios a causa de las tormentas atendiendo numerosos incendios provocados por rayos, así como servicios en fachadas y árboles, mientras que los bomberos del Consorcio de Castellón también trabajaron en la extinción de incendios rurales y forestales, y en otros cinco servicios relacionados con este episodio, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.