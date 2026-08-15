La Ruta 99, el proyecto para atraer visitantes a los pueblos con menos de 100 vecinos de la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana hay al menos 24 pueblos repartidos entre las tres provincias que no alcanzan el centenar de vecinos.

En el marco de la lucha contra la despoblación, la Generalitat creó La Ruta 99, una iniciativa turística y cultural diseñada para dar visibilidad y dinamizar los municipios que apenas tienen habitantes.

Sin embargo, el Gobierno valenciano estudia ahora nuevas iniciativas parareforzar el atractivo de la Ruta 99 como instrumento de promoción turística.

Con ello pretende conectar estos pequeños pueblos de manera que los visitantes descubran su patrimonio histórico, sus espacios naturales y su gastronomía local.

La ruta incluye visitas a castillos, iglesias y antiguos lavaderos, así como recorridos por rutas de senderismo y parajes naturales. A todo ello se suman los productos artesanales, que constituyen uno de los principales motores económicos de estas localidades.

En esta línea, el Consell pretende consolidar la Ruta 99 como una marca turística de pequeña escala, centrada en experiencias genuinas, vinculadas al territorio y alineadas con la creciente demanda de turismo sostenible, consciente y de baja intensidad.

Porque la Comunitat Valenciana está preparada para seguir las principales tendencias del turismo de interior en Europa y España.

El objetivo es que crezca la demanda de destinos rurales auténticos y alejados de la masificación y se expandan los productos relacionados con el slow tourism, el senderismo, la observación del paisaje y las experiencias patrimoniales.

A esto se suma el interés creciente por la desconexión digital y los ritmos de vida pausados, la búsqueda de destinos con un impacto social positivo, donde el turismo contribuya al bienestar de la comunidad- y una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella turística.

Vista aérea de Carrícola (Valencia). Ruta 99

Según afirma el director general de Administración local, José Antonio Redorat, "la Ruta 99 tiene un enorme potencial como producto turístico emergente, con capacidad para captar a un visitante respetuoso, interesado en la cultura local y que contribuye al tejido económico de los municipios".

"Impulsar y fortalecer la Ruta 99 será un incentivo para atraer población gracias a la diversificación de la economía local, a través de la creación y sostenimiento de pequeños negocios vinculados al alojamiento, la restauración o la artesanía, con la consecuente generación de empleo directo e indirecto", asegura.

Con este proyecto, indica Redorat, también se refuerzan "el orgullo de pertenencia y la autoestima territorial, el fomento de la recuperación del patrimonio cultural y natural, y la visibilidad mediática y administrativa de municipios que, de otro modo, quedarían fuera del mapa".

La Ruta 99

La ruta incluye 24 municipios que, en el momento de la creación del proyecto, no alcanzaban el centenar de vecinos:

Provincia de Castellón : Herbés, Palanques, Vallibona, Villores, Castell de Cabres, Higueras, Matet, Pavías, Sacañet, Fuente la Reina, Espadilla, Ludiente, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat y Villamalur.

: Herbés, Palanques, Vallibona, Villores, Castell de Cabres, Higueras, Matet, Pavías, Sacañet, Fuente la Reina, Espadilla, Ludiente, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat y Villamalur. Provincia de Valencia : Puebla de San Miguel, Sempere, Carrícola y Casas Altas.

: Puebla de San Miguel, Sempere, Carrícola y Casas Altas. Provincia de Alicante: Benillup, Benimassot, Famorca y Tollos.

Cicloturismo

La primera acción impulsada para promocionar el turismo de interior desde la Dirección General de Administración Local, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), es la creación de seis rutas de cicloturismo.

El proyecto nace con la finalidad de "consolidarse y perdurar en el tiempo", de modo que pueda mantenerse y fortalecerse durante los próximos años.

Como traslada la Generalitat, el cicloturismo favorece un turismo de proximidad que desestacionaliza las visitas y genera actividad económica durante todo el año.

Una de las rutas de cicloturismo. EE

Además, fomenta hábitos de vida saludables a través de la práctica deportiva moderada, apta para personas de todas las edades, y lo convierte en un producto turístico inclusivo y atractivo para las familias.

Su integración con la naturaleza y los paisajes locales fortalece la identidad territorial y contribuye a sensibilizar a los turistas sobre la conservación del entorno.

Las seis rutas se han diseñado para adaptarse a distintos niveles de dificultad y conectar puntos de interés patrimonial, paisajístico y cultural, e invitan a descubrir el territorio de manera pausada y auténtica.

"Su implementación no solo mejorará la oferta turística actual, sino que establece las bases para una red cicloturista más amplia y cohesionada", señalan desde la Generalitat.

Senderismo

Otro de los proyectos previstos consiste en dinamizar la Ruta 99 mediante el refuerzo de la oferta senderista asociada al sendero GR-7 que recorre toda la Comunitat Valenciana de norte a sur, "como una oferta deportiva y natural más".

El objetivo es revitalizar los senderos y promocionarlos con garantías de calidad y con servicios adaptados a la necesidad de los senderistas y, de este modo, conseguir consolidar un proyecto que sea una referencia del senderismo de calidad en España y Europa.

Para ello, se prevé la señalización y homologación de nuevos senderos que hagan más atractivo, seguro y sostenible la oferta y que, además, estén conectados al GR7 y a otras redes de senderos.

Imagen del paraje natural de Benillup (Valencia). Ruta 99

En este sentido, el Consell lanzó una línea de ayudas específicas para los municipios en riesgo de despoblamiento (donde se encuentran los de la Ruta 99), con una dotación de hasta 70.000 euros por ayuntamiento para el mantenimiento y promoción de senderos GR (Gran Recorrido), PR (Pequeño Recorrido) y SL (Senderos Locales).

Con estos fondos se financia la limpieza de vegetación, la mejora del firme, la adecuación de la señalética (homologada por la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana FEMECV) y el refuerzo de la seguridad y accesibilidad.

Espeleología

La práctica de la espeleología es otro de los atractivos de algunos de estos municipios, especialmente por su entorno geológico y su cercanía a distintos sistemas de cuevas.

Por ejemplo, La Puebla de San Miguel (Valencia) alberga simas y formaciones propias del sistema ibérico, mientras Sacañet (Castellón) está ubicado en una zona de gran tradición espeleológica en la Sierra de El Toro, con diversas simas catalogadas en su entorno.

Puebla de San Miguel (Valencia). Ruta 99

En Tollos (Alicante) y alrededores se encuentra la zona de las Covetes Roges, pequeñas cavidades y abrigos de interés arqueológico y geológico; y en Benimassot (Alicante), conocido como el "balcón de la Serrella", su entorno escarpado de calizas es propenso a formaciones cársticas.

Promoción

El Consell también ha reforzado la promoción digital de la Ruta 99 a través de las redes sociales; una estrategia que considera "uno de los pilares fundamentales para incrementar la visibilidad del turismo de interior y reforzar la identidad de marca de los municipios que integran la iniciativa".

Durante 2024 y 2025 se consolidó una de las líneas de contenido "más significativas": la campaña 99 Razones, diseñada para reforzar la marca turística y profundizar en el relato identitario de la Ruta 99.

También se llevó a cabo una actualización integral del diseño, la estructura y los contenidos de la página web oficial como "herramienta digital fundamental para la difusión de la marca turística y para la puesta en valor de los municipios de interior vinculados al proyecto".

Según la Generalitat, esta actualización ha permitido mejorar la navegabilidad, la coherencia gráfica y la accesibilidad de la plataforma gracias a la incorporación de nuevos apartados destinados a facilitar el conocimiento del territorio y a ordenar la experiencia de visita.

Entre las mejoras implementadas destaca la inclusión de itinerarios temáticos y rutas recomendadas, diseñadas para guiar al visitante en la exploración de los municipios de la Ruta 99 y de sus recursos culturales, naturales y etnográficos.

Captura de la página web de La Ruta 99. EE

Asimismo, se ha ampliado la información disponible sobre los recursos turísticos de cada localidad con descripciones más completas, elementos visuales, puntos de interés y contenidos que favorecen una interpretación más profunda del territorio.

En 2025 se registraron más de 1.600 visitas a los contenidos relacionados con los 24 municipios de la Ruta 99, un dato que, según el Consell, constituye "un indicador positivo del interés creciente por estos destinos y su inclusión en dinámicas de turismo sostenible".

La concentración de los clics durante los meses de primavera, y especialmente en verano y principios de otoño, coincide con los periodos vacacionales y con una mayor disponibilidad para practicar turismo rural.

Estos datos reflejan el atractivo de estos destinos durante la temporada estival, mientras que los meses de invierno registran un descenso previsible debido a las condiciones meteorológicas y a la reducción general de la actividad turística de interior.