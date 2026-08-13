Las mejores imágenes del eclipse solar visto desde la Comunitat Valenciana: "Qué día para la historia, espectacular"

Varias personas disfrutan del eclipse subidas a una barca en el lago de l'Albufera. Ayuntamiento de Valencia

Entre minuto y minuto y medio es lo que duró la oscuridad en algunos puntos de la Comunitat Valenciana la tarde del miércoles 12 de agosto, cuando la luna ocultó por completo el disco solar y el día se convirtió en noche por unos instantes.

Pero este espectáculo astronómico, que no se repetía en la Península Ibérica desde hacía más de un siglo -el último eclipse total visible tuvo lugar en 1912-, dejó sus primeras imágenes pasadas las 19:30, cuando curiosos, vecinos y visitantes se congregaron en las diferentes zonas de observación para contemplar un fenómeno que quedará clavado de por vida en su memoria.

Sin embargo, allí donde el ojo humano no alcanza a captar todas las fases al detalle, sí lo hicieron los móviles y los teleobjetivos, convertidos en los grandes testigos que dejaron numerosas e impactantes fotografías del evento.

Las redes sociales se llenaron al instante de imágenes del eclipse y de usuarios que presumían de haber conseguido 'cazar' el momento exacto de la totalidad.

Muchos otros, además, agradecieron a la naturaleza poder observar un fenómeno de estas características.

"Qué día para la historia. El eclipse ha sido simplemente espectacular. Durante unos minutos, el día se convirtió en noche: el Sol desapareció tras la Luna y el cielo nos regaló uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes que se han visto en España en más de un siglo", opinó una usuaria en X.

Miguel coincidió en que fue "espectacular". "En apenas un minuto pareció que el reloj había avanzado hasta las 21:00. Fue impresionante poder contemplarlo sin las gafas durante la totalidad", relató a este diario.

Total eclipse in Valencia Spain pic.twitter.com/wG4sYXqaua — Mark (@HighRizeGuy) August 12, 2026

Otra publicación destacaba que el momento más esperado había tenido incluso su propia banda sonora, a ritmo de pasodoble: "El eclipse ha sido la cosa más valenciana de la historia".

l'eclipsi ha sigut la cosa més valenciana de la història pic.twitter.com/sX8GFa1JPP — Helena🌿 (@helenagralla) August 12, 2026

Al menos 50.000 personas siguieron el espectáculo desde las playas de la Malvarrosa y el Cabanyal, y otras 900 desde la Gola del Pujol, según indicó la Policía Local de Valencia.

Pero no solo las personas anónimas disfrutaron de la efeméride; expertos y políticos también compartieron sus impresiones e imágenes del histórico momento.

Javi Miró, físico y meteorólogo de À Punt, publicó un vídeo del eclipse total desde Morella: "Qué barbaridad. Qué espectáculo nos ha regalado hoy la naturaleza".

Quina autèntica barbaritat. Quin espectacle ens ha regalat hui la naturalesa.



Eclipsi total 2026 des de Morella.



Gaudiu! pic.twitter.com/A9Kxc5Cspq — Javi Miró (@Javiermiroo) August 12, 2026

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, compartió en su perfil de X un vídeo grabado por los bomberos de Valencia.

"El eclipse ha marcado un momento único en nuestra ciudad. Miles de valencianos hemos disfrutado de este espectáculo con seguridad y normalidad", valoró la primera edil.

También le siguió la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, con dos impresionantes instantáneas del eclipse, del que aseguró estar "todavía impresionada".

Todavía impresionada por el eclipse. Hoy la Comunitat Valenciana ha sido uno de los mejores sitios del mundo para verlo.



El 112 nos ha reunido a todas las administraciones.



Falta la vuelta a casa. Las mismas precauciones que hasta ahora: prudencia al volante y paciencia. pic.twitter.com/hFJOrEJPz2 — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) August 12, 2026

"Hoy la Comunitat Valenciana ha sido uno de los mejores lugares del mundo para verlo. El 112 ha reunido a todas las administraciones", dejó por escrito.