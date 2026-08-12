Los oftalmólogos coinciden: "Si no tienes gafas homologadas para el eclipse puedes verlo a través de la cámara oscura"

Lo que sucederá este miércoles 12 de agosto será histórico: España volverá a ser escenario de un eclipse total de Sol más de un siglo después del último visible desde la península Ibérica, en 1912.

Pero ante la gran expectación hay que tomar precaución, porque solo podrá observarse con gafas homologadas que lleven la norma internacional ISO 12312-2.

Los oftalmólogos alertan de que "unas gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no son aptas para ver el eclipse solar total porque llega más radiación al ojo". Por tanto, las lesiones pueden ser más graves si se utiliza este accesorio.

Sin embargo, la observación indirecta de un eclipse de sol es un "método totalmente seguro" para disfrutar de este fenómeno astronómico y "la mejor forma de hacerlo si no se dispone de unas gafas homologadas", apuntan desde el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV).

"La utilización de técnicas como la proyección estenopeica o la cámara oscura permite que la imagen del sol se proyecte sobre una superficie externa sin ningún riesgo de sufrir una lesión irreversible de retina. Estos métodos son especialmente recomendados para niños, personas mayores o en grupos", añaden.

"La retina no tiene sensibilidad al dolor, así que, si no utilizamos protección, no nos daremos cuenta de que nos estamos haciendo daño", explica Rafael Araujo, de la Fundación de Oftalmología Médica de la Comunitat Valenciana, en declaraciones a À Punt.

"Las gafas de sol que no estén homologadas no son adecuadas, ni mucho menos y, de hecho, pueden ser contraproducentes porque reducen todavía más la luz que entra en el ojo, aumentan aún más la dilatación y hacen que llegue más radiación al ojo", insiste Araujo.

"Como el sol estará tapado, tenderemos a mirar directamente y ahí es donde habrá peligro", advierte el experto.

Riesgos

Tanto el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) como el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) también informaron este martes del riesgo de observar el eclipse solar sin la protección adecuada, "aunque sea durante unos segundos".

Subrayaron, así, la importancia de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la salud visual.

"Bastan apenas unos segundos de observación directa del sol sin la protección adecuada para provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso aunque el disco solar se encuentre parcialmente oculto por la luna", alertaron desde el Micof en un comunicado.

La zona más vulnerable es la mácula -una pequeña zona en el centro de la retina, en la parte de atrás del ojo- responsable de la visión central y de la percepción de los colores.

Un hombre prueba sus gafas homologadas para ver el eclipse. EE

La exposición directa puede provocar maculopatía solar o retinopatía por eclipse, un daño que suele producirse sin dolor y cuyos síntomas, en muchas ocasiones, "no aparecen hasta varias horas después de la observación", recalcaron.

Como Araujo, señalan que las gafas de sol no ofrecen protección suficiente ni tampoco son seguros los métodos caseros, como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CD, móviles, prismáticos, cámaras sin filtros adecuados o "cualquier otro sistema improvisado, ya que ninguno de ellos evita que la radiación solar alcance la retina".

Lesiones permanentes

Aunque no se sientan molestias al mantener la mirada fija en el sol, la pupila se dilata y la radiación ultravioleta e infrarroja "continúa alcanzando la retina y puede provocar lesiones graves, incluso aunque el sol parezca menos brillante".

Desde el Micof, la vocal de Óptica y Audiometría, Cande Almenar, hace hincapié en que "aunque el eclipse invite a mirar al cielo, nunca debe hacerse sin la protección adecuada".

Reitera en que el daño en la retina puede producirse en muy poco tiempo y advierte de que las lesiones pueden ser permanentes: "La mejor forma de disfrutar de este espectáculo es hacerlo con total seguridad".

Los síntomas más habituales tras una observación insegura incluyen visión borrosa, aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual, percepción de un punto luminoso persistente, deformación de las imágenes o alteraciones en la percepción de los colores.

"Aunque muchas personas recuperan parte de la visión con el paso de las semanas, en algunos casos pueden quedar secuelas permanentes, por lo que, si aparecen estos síntomas, es recomendable acudir cuanto antes al oftalmólogo", añade Almenar.

Ante la creciente demanda de este tipo de productos, el Micof recomienda adquirir las gafas para eclipse únicamente en establecimientos especializados, comprobando siempre que incorporan el marcado correspondiente a la norma ISO 12312-2 y que se encuentran en perfecto estado, sin arañazos, perforaciones ni deterioros que puedan comprometer su eficacia.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia recuerdan que los menores deben observar el eclipse siempre bajo la supervisión de un adulto y que nunca debe mirarse al sol a través de telescopios, prismáticos o cámaras fotográficas sin filtros solares específicos instalados en el propio instrumento, ya que la concentración de la luz puede provocar lesiones oculares graves incluso utilizando gafas para eclipse.

En caso de que no se dispongan de las gafas homologadas, el presidente del COOCV, Rafael Pérez Cambrodí, explica "deben de optar por contemplar este fenómeno de forma indirecta para proteger su salud visual y en ningún caso recurrir a medios caseros que incrementan el riesgo de sufrir lesiones permanentes de retina".