La Generalitat Valenciana prevé un ajuste de 81M€ en el sector público en 2027 y la AIReF le pide que concrete en qué entes

La Generalitat Valenciana prepara un ajuste de 81 millones de euros en los entes de su sector público para 2027 como una de las medidas de contención del gasto incluidas en el Plan Económico-Financiero (PEF) 2026-2027.

Un documento elaborado por el Gobierno valenciano tras incumplir la regla de gasto de 2025, cuando el gasto computable creció un 5,8% frente al límite del 3,2%.

El titular de Hacienda, José Antonio Rovira, pidió a las Consellerias hace unas semanas, con el Presupuesto de 2026 recién aprobado, que realizaran los citados ajustes y adoptar así medidas correctoras para cumplir con las reglas fiscales.

Tras analizarlo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha afeado a la administración autonómica que no haya identificado qué entes tendrán que asumir la reducción ni qué actuaciones concretas permitirán alcanzar el ahorro previsto. O dicho de otro modo: que no concrete dónde se van a producir los recortes.

Un término que desde el Ejecutivo autonómico niegan como tal. Exponen que, tras analizar de forma "exhaustiva" los gastos corrientes y de capital de las entidades del Sector Público de la Generalitat, se han identificado "márgenes de ahorro" que permitirán "optimizar la asignación de recursos y maximizar la eficiencia operativa".

Se trataría de "ajustes razonables sobre dotaciones iniciales en los Presupuestos de 2026" que responden a cuestiones como "créditos históricamente no ejecutados" o "proyectos cuya tramitación todavía no había comenzado".

Gastos sanitarios

El documento incorpora medidas que ya habían sido planteadas en anteriores planes, especialmente en el ámbito sanitario, que centra en la contención del gasto en material sanitario, logística y prestación farmacéutica mediante una mayor centralización de compras y mejoras en la gestión.

La Generalitat calcula que estas actuaciones permitirán obtener 100 millones de euros adicionales de ahorro cada año en 2026 y 2027, después de haber estimado un ahorro de 500 millones en 2025.

No obstante, la AIReF cuestiona la efectividad de algunas de estas medidas. Según el organismo, varias de las actuaciones de optimización de costes y mejora de la eficiencia sanitaria ya figuraban en escenarios presupuestarios anteriores y en el PEF del año pasado, sin que los datos de ejecución permitan acreditar su impacto.

"Algunas de estas actuaciones, relativas optimización de costes y mejora de eficiencia en el ámbito sanitario, se vienen repitiendo en los sucesivos escenarios presupuestarios elaborados por la comunidad autónoma, y ya se recogieron en el PEF del año anterior sin que se demuestre su efectividad, ya que los datos de ejecución no reflejan su impacto, que la comunidad valora en 500 millones en 2025", señala la autoridad fiscal.

Ahora, la Generalitat añade nuevas actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia de los recursos destinados al sector público autonómico. En este caso, plantea reducir las transferencias destinadas a financiar los gastos de estos entes y cifra el ahorro previsto en 81 millones de euros para 2027.

Pero sobre ello, señala la AIReF que "carece de una definición lo suficientemente precisa y de una justificación adecuada de su impacto económico y calendario de efectos".

El impacto de la dana

Conviene apuntar que el Gobierno valenciano atribuye buena parte del incremento del gasto registrado en 2025 al impacto extraordinario de las medidas adoptadas tras la dana, especialmente las ayudas a familias, empresas y entidades locales, así como a las actuaciones de reparación de infraestructuras.

Sin embargo, la AIReF advierte que los gastos vinculados a la tragedia del 29 de octubre de 2024 quedaban excluidos del cómputo de la regla de gasto, por lo que "no pueden justificar por sí mismos la desviación" registrada el año pasado.

Según el organismo, de acuerdo con el PEF el incumplimiento se explicaría "principalmente por el fuerte crecimiento en los capítulos de gastos corrientes".

Frente a las previsiones de la Generalitat, que contempla un crecimiento del gasto computable del 3,5% en 2026 y del 3,4% en 2027, la AIReF calcula que este crecerá un 4,2% este año y un 6,2% el próximo. Ambas cifras superarían los límites de referencia, fijados actualmente en el 3,5% para 2026 y el 4% para 2027.

El organismo fiscal concluye que el plan presentado por la Generalitat no permite acreditar que las medidas previstas sean suficientes para corregir la desviación y mantener el gasto en una senda compatible con la regla de gasto.

Por ello, recomienda incorporar al PEF que deberá presentarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera medidas suficientemente detalladas para justificar que el crecimiento del gasto se ajustará a las tasas de referencia en 2026 y 2027.