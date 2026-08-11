La DGT avisa: "Si el eclipse puede observarse desde el lugar de residencia, es recomendable evitar desplazamientos largos"

Decenas de vehículos durante la operación retorno después de las vacaciones. Europa Press / Diego Radamés

El primer eclipse total de Sol visible en la península ibérica desde 1912 podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad.

Por esa razón, la Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información en tiempo real para garantizar la movilidad y la seguridad vial.

La coincidencia de este fenómeno histórico con el periodo estival, uno de los de mayor movilidad del año, hace prever una afluencia especial de vehículos hacia las zonas de observación.

Según un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, podrían registrarse aumentos del tráfico de entre el 30% y el 100% hacia la franja de totalidad.

Las mismas estimaciones indican que un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse planea desplazarse a otra provincia distinta de la de su residencia.

Además, está prevista la llegada de 446.700 visitantes adicionales (164.000 procedentes del extranjero y 282.700 nacionales).

Ante esta situación, el Gobierno de España ha constituido una Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, integrada por 13 ministerios y con participación activa de comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos científicos y otras entidades colaboradoras, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y la atención a las personas que se van a desplazar para contemplar este fenómeno.

Acontecimiento "excepcional"

Dentro de este operativo, la Dirección General de Tráfico considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial que combinará medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información permanente a los usuarios.

El dispositivo contempla la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos para supervisar la evolución de la circulación desde el aire y transmitir imágenes a los centros de control.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar el tráfico cuando sea necesario y facilitar el paso de los servicios de emergencia.

También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos de mayor concentración.

Asimismo, podrán establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo.

Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

Recomendaciones

El eclipse podrá observarse desde todo el territorio nacional, pero solo será visible en su totalidad en 36 provincias situadas en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares.

Entre los principales riesgos para la seguridad vial asociados a los desplazamientos para la observación del eclipse se encuentran la concentración de vehículos, especialmente a la finalización de la fase de totalidad.

Pero también se deben tener en cuenta las detenciones improvisadas en la calzada o los arcenes, las distracciones al volante para observarlo o fotografiarlo y la presencia de peatones en la calzada y en las inmediaciones de las carreteras en los puntos de observación.

Por ello, la DGT recomienda planificar con antelación tanto los desplazamientos como la observación del eclipse y adoptar una serie de precauciones.

Evitar desplazamientos innecesarios . Si el eclipse puede observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo, es recomendable evitar desplazamientos largos.



"No siempre será necesario dirigirse hacia los puntos en los que la duración de la totalidad sea máxima para disfrutar del fenómeno", señala.

. Si el eclipse puede observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo, es recomendable evitar desplazamientos largos. "No siempre será necesario dirigirse hacia los puntos en los que la duración de la totalidad sea máxima para disfrutar del fenómeno", señala. Planificar el viaje con suficiente antelación . Si el desplazamiento es necesario, conviene organizarlo con tiempo y no dejarlo para última hora. Cuando sea posible, es aconsejable utilizar el transporte público .



"Antes de iniciar el recorrido, consultar el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas y mantenerse informado a través de los canales oficiales y los navegadores", informa la DGT.

. Si el desplazamiento es necesario, conviene organizarlo con tiempo y no dejarlo para última hora. Cuando sea posible, es aconsejable utilizar el . "Antes de iniciar el recorrido, consultar el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas y mantenerse informado a través de los canales oficiales y los navegadores", informa la DGT. Elegir un lugar adecuado para observar el eclipse . Siempre que sea posible, optar por emplazamientos autorizados o habilitados, con zonas de estacionamiento suficientes y accesos adecuados.



Las comunidades autónomas han comunicado más de 360 puntos de observación segura . Es preferible evitar carreteras secundarias o espacios con una capacidad limitada que puedan saturarse más fácilmente ante una llegada masiva de vehículos.



Consultar previamente los mapas de visibilidad y conocer el destino antes del día del eclipse permitirá organizar el desplazamiento con antelación.



Además, incide en que es importante extremar la precaución por riesgo de incendio en puntos de observación situados en el medio natural.

. Siempre que sea posible, optar por emplazamientos autorizados o habilitados, con zonas de estacionamiento suficientes y accesos adecuados. Las comunidades autónomas han comunicado . Es preferible evitar carreteras secundarias o espacios con una capacidad limitada que puedan saturarse más fácilmente ante una llegada masiva de vehículos. Consultar previamente los mapas de visibilidad y conocer el destino antes del día del eclipse permitirá organizar el desplazamiento con antelación. Además, incide en que es importante en puntos de observación situados en el medio natural. Prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzada para observar el eclipse . Para observar el fenómeno es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo.

. Para observar el fenómeno es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo. Extremar la atención al volante. El eclipse puede ser un importante elemento de distracción en la conducción. En caso de estar circulando, es preciso tener en cuenta algunas recomendaciones:

- Aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación.

- No manipular teléfonos móviles, cámaras fotográficas ni otros dispositivos para tomar imágenes.

- Mantener las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento.

- No mirar directamente al Sol ni utilizar gafas específicas de observación mientras se conduce.

- Utilizar el parasol del vehículo, si es necesario, para evitar deslumbramientos.