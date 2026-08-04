Pablo Chiapella, actor de 'La que se avecina', alza la voz contra un "macrovertedero" en un pueblo: "No puede haber peor sitio"

Pablo Chiapella y otros actores de 'La que se avecina' contra el "macrovertedero" de Zarra. EE

El actor Pablo Chiapella, conocido por su papel de Amador Rivas en la serie de televisión La que se avecina, se ha unido a la campaña contra la instalación de una planta de tratamiento de residuos industriales no contaminantes en la localidad valenciana de Zarra.

El intérprete, natural de Ayora, critica que la instalación se haya proyectado en el paraje de las Hoyas: "No sé quién tuvo la gran idea, un macrovertedero que va a estar encima de unos acuíferos, unas aguas subterráneas dulces de las que la gente se suministra para beber y regar sus tierras".

El artista se queja del posible impacto medioambiental que afectará a vecinos y residentes de la zona: "¿Qué queréis, echarnos de nuestras tierras?".

Así lo pregunta Chiapella en un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que aparece con una camiseta con el lema 'No al macrovertedero de Zarra'.

"Está rodeado de monte público, o sea, es que no puede haber peor sitio", remarca.

"El vertedero va a tener 50 hectáreas, va a ser más grande que cualquiera de los pueblos que colinda con él. Va a tener 13,5 metros de profundidad y 35 metros de altura, es decir, un edificio de 12 plantas", denuncia.

En la misma línea, argumenta que "la basura tiene que llegar por algún lado". "¿Y por dónde llega? Por nuestros pueblos. De repente, núcleos urbanos como Requena, El Pontón, Los Pedrones, Jarafuel, Ayora... van a ser una autopista de camiones de mierda", afirma el actor.

Y pide que "circule" el vídeo para que toda la gente que no es la de la zona "esté al tanto".

"¿Qué queréis? ¿Echarnos de nuestras tierras? ¿Que cambiemos nuestro traje regional por esto?", plantea Chiapella, que ironiza luciendo una bolsa de basura a modo de atuendo.

Los impulsores de la campaña expresan su agradecimiento al actor: "Cada persona que se suma hace que nuestro mensaje llegue más lejos. Hoy contamos con el apoyo de Pablo, que ha querido mostrar públicamente su rechazo al macrovertedero de Zarra vistiendo nuestra camiseta".

"Esta lucha no entiende de colores ni de fronteras. Se trata de proteger nuestra tierra, nuestro futuro, nuestra salud y la vida de nuestros pueblos", aseveran.

Otros actores de la serie y personajes públicos se han sumado a la reivindicación de su compañero, entre ellos Eva Isanta, Paz Padilla, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña o Petra Martínez.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zarra ha manifestado su "oposición" al proyecto al considerar que "el impacto que podría generar sobre el municipio y el conjunto del valle sería negativo desde el punto de vista social, económico, territorial y medioambiental".