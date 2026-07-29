La Generalitat estima en más de 630 millones el ahorro a los contribuyentes valencianos al sumar la nueva rebaja del IRPF

La Generalitat estima en más de 630 millones de euros el ahorro para los contribuyentes valencianos que ha supuesto la reforma fiscal acometida desde mayo de 2023. O, lo que es lo mismo, el impacto en la recaudación de las progresivas bajadas de impuestos impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

La cifra no es redonda, puesto que sale de los datos facilitados por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) al cierre del mes de junio de 2026. A ellos habría que sumar la entrada en vigor de la nueva rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la bajada del impuesto de Patrimonio, cuyo impacto está calculado aproximadamente hasta finales de este año.

La reforma fiscal ha sido una de las grandes medidas políticas que ha llevado a cabo el actual Gobierno autonómico, presidido hasta diciembre de 2025 por Carlos Mazón -y compuesto durante el primer año por el PP y por Vox- y actualmente por Juanfran Pérez Llorca.

Fue una de las principales promesas electorales de Mazón, aunque se ha quedado a medias, y Pérez Llorca ha decidido ir por la misma senda en el último tramo de legislatura con una importante -aunque tímida para lo previsto inicialmente- rebaja del IRPF que afecta a todos los contribuyentes.

El impuesto que más impacto en la recaudación ha tenido ha sido el de Sucesiones y Donaciones, bonificado al 99% para aquellos casos en los que se haga en beneficio de hijos e hijas, cónyuges, y padres y madres. En Sucesiones el ahorro total ha sido de 275,9 millones y en Donaciones de 17,2 millones.

De acuerdo con los datos de la Generalitat, en Sucesiones los ciudadanos pagaban una media de 71,7 millones entre enero y junio en los años previos a la reforma, mientras que entre enero y junio de 2026 fueron 5,9 los millones abonados.

En cuanto a Donaciones, en los grupos I y II -hijos, cónyuges, padres y abuelos- la Generalitat señala que han crecido significativamente, pasando de 20.930 de media entre enero y junio del marco tributario previo a 33.364 en 2026. De estos declarantes, únicamente han pagado alguna cantidad 4.326 contribuyentes.

En el periodo trienal anterior (2021-2023), de media estos grupos de parentesco ingresaron 8 millones de euros, que se han reducido a 1,4 millones de euros entre enero y junio de 2026.

Deducciones y Transmisiones

Le siguen las deducciones autonómicas del IRPF, que han tenido un impacto de 112 millones de euros en los dos últimos años. Se trata de las asociadas con enfermedades o las relacionadas con gastos vinculados a la salud bucodental, a la mental, a la práctica deportiva o a las gafas y lentillas.

En cuanto a las nuevas tarifas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y otros colectivos vulnerables, han tenido un impacto en la recaudación de 64,7 millones de euros, con un ahorro de 1.388 euros de media.

A todo ello se suma ahora la nueva rebaja del IRPF impulsada por Pérez Llorca a través de la Ley de Medidas Fiscales, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos y que se aprobará previsiblemente el viernes con el apoyo de Vox.

Los 160 millones del IRPF

Esta reforma de la norma que regula el tramo autonómico del IRPF en la Comunitat tendrá un impacto en la recaudación de 160 millones este año y afecta a prácticamente todos los contribuyentes (unos 2,7 millones). Esto incluye a aquellos de rentas altas -de 100.000 euros en adelante-, si bien la mayor incidencia es en las rentas medias (de entre 32.000 y 72.000 euros).

La rebaja anunciada inicialmente respondía a una intención del Gobierno de Pérez Llorca y de la Conselleria de Hacienda dirigida por José Antonio Rovira. Aunque ya afectaba a todas las rentas por el 'efecto arrastre' -la rebaja progresiva de los tipos bajos y medios también alcanza a las rentas altas de manera automática-, en el trámite parlamentario Vox quiso ampliarla con una bajada del tipo aplicable a aquellas de a partir de 100.000 euros. Una decisión polémica puesto que el PP en realidad no quiso tocar el tipo a estas rentas.

También añadieron elevar de uno a dos millones de euros el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio. Lo que significa que aquellos que tributen por este impuesto lo harán a partir de esos dos millones de euros de patrimonio. Los populares aceptaron estas enmiendas de Vox, cuya batalla estaba especialmente en Patrimonio.

Con la rebaja del IRPF, que tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, se reduce el tipo de gravamen en todas las escalas. También a las rentas más altas. Así que el ahorro en euros de estas últimas es superior.

Así, supone un ahorro de 24 euros para las rentas más bajas (hasta 12.000 euros); de hasta 48 euros para las rentas inferiores a 30.000 euros; de entre 91 y 317 euros para las rentas de entre 30.000 y 80.000 euros; de 436 euros para las rentas de 100.000 euros; de 511 euros para las rentas de 150.000 euros; o de 586 euros para las rentas de 200.000 euros en adelante.

La Airef advierte

Estas medidas han sido criticadas por la oposición (PSPV y Compromís) al considerar que benefician a las grandes rentas y las grandes fortunas.

Pero más allá del mensaje político, organismos de control fiscal como la Airef ya han advertido sobre el "efecto negativo" de las rebajas fiscales adoptadas por la Generalitat en el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026 y 2027.

Lo que viene a recordar es que las medidas de reducción de carga tributaria tienen un impacto negativo en los ingresos que el Gobierno valenciano ha de compensar con ajuste de gasto.