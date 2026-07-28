Sanidad convoca a los sindicatos para negociar la jornada de 35 horas con la propuesta de cómputo anual

La Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez ha convocado a los sindicatos a la mesa técnica de trabajo el próximo jueves para abordar el decreto del Gobierno valenciano sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para el personal sanitario.

El departamento ha trasladado a las organizaciones -Satse, CCOO, UGT, Csif, CesmCV e Intersindical- la propuesta de cómputo anual de la medida.

Así, la jornada bruta anual en aplicación de la jornada semanal de 35 horas se traduce en 1.827 horas al año. El descuento por el periodo vacacional básico a efecto de cómputo son 154 horas, mientras el descuento por concepto de festivos (14 del calendario oficial y 3 adicionales) son 119 horas y la licencia por asuntos particulares de 6 días son 42 horas.

De esta manera, la jornada ordinaria efectiva general anual es de 1.512 horas.

La propuesta de la Conselleria también incluye que el personal con derecho a días adicionales de la licencia de libre disposición y de vacaciones añadirá el descuento que corresponda sobre la jornada efectiva general dispuesta, en razón a 7 horas menos de trabajo por cada uno de tales días, en los términos de la regulación propia de dichos derechos.

En cuanto a los periodos de vacaciones, Sanidad plantea que se pasen a disfrutar entre el 15 de junio y el 15 de octubre, ambos inclusive, y no entre julio y septiembre como hasta ahora.

A ello añade que solo podrán establecerse turnos obligatorios de vacaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre y que los periodos de 15 a 30 de junio y de 1 a 15 de octubre no podrán ser impuestos, sino que serán de solicitud voluntaria.

Durante estos días podrá disfrutarse el periodo vacacional que corresponda junto con días de libre disposición sin solución de continuidad, indica la propuesta.

El último punto del documento trasladado por la Conselleria señala que el personal funcionario gestionado por Sanidad asumirá la jornada semanal de 37’5 o 35 horas, según corresponda en razón del complemento específico del puesto desempeñado, en los mismos términos y condiciones que se establezcan para el personal funcionario de la Administración de la Generalitat.