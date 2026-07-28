El PPCV retira el cambio legal que permitía entregas de llaves o actos de inauguración de obras en año electoral

El PP ha decidido retirar a última hora una de las enmiendas a la Ley de Acompañamiento más destacadas. Se trata de aquella que volvía a permitir a los cargos políticos realizar actos como inauguraciones de obras o entregas de llaves en pleno año electoral.

Este texto modificaba una de las normas estrella del anterior Gobierno del Botànic -PSPV y Compromís-: la de Publicidad Institucional. Con ella se pretendía regular esta herramienta de comunicación del Ejecutivo valenciano.

Aquella ley, impulsada por Compromís, salió adelante en 2018 tras años de bloqueo y con evidentes discrepancias del PSPV. El PP ha tratado de cambiarla desde que regresó en 2023 a la Generalitat, pero por el momento se mantiene.

Paradójicamente, ha sido Vox el que ha tratado de que la enmienda no vea la luz. Al menos por el momento. Poco ha trascendido sobre los motivos concretos, pero resulta obvio que ambos partidos no han alcanzado un acuerdo en este asunto y que los populares no iban a poder aprobarla.

El texto suprimía varias prohibiciones relevantes de la actual Ley de Publicidad Institucional. Entre ellas, que los cargos políticos puedan organizar o acudir a los actos de puestas de primeras piedras o de inauguración de obras financiadas con fondos públicos. Esto incluye cualquier infraestructura o edificio, a modo de ejemplo.

También las entregas de llaves, algo que se extiende a casos como las promociones de vivienda pública o los pisos que el Ayuntamiento de Valencia puso a disposición de las víctimas del incendio de Campanar.

El texto levantaba el veto, igualmente, sobre los actos de instalación de placas conmemorativas o suprimía el límite temporal de las vallas publicitarias que, entre otras cuestiones, no permitía colocar anuncios de obras futuras ni antes del comienzo de la obra.

En cuanto a la difusión de publicidad institucional en los medios de comunicación, la enmienda recogía la supresión del criterio principal de la audiencia para el reparto.

El PP ha dado marcha atrás a todo ello, de manera que no se levanta ninguna prohibición y la actual ley se queda como estaba a menos de un año de las elecciones.

Sintonía y voto en contra

En todo caso, los populares y Vox han mostrado sintonía este lunes en la gran mayoría de las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales o conocida como Ley de Acompañamiento.

Se trata de la norma que suele salir adelante con los Presupuestos de la Generalitat y que funciona como cajón de sastre para modificar multitud de leyes autonómicas. Ambos partidos han aprobado conjuntamente todos los textos menos uno, por lo que el PP de Juanfran Pérez Llorca se asegura el apoyo de Vox a la ley el próximo viernes en el pleno, como ya ocurrió con Presupuestos. Lo hace, eso sí, a cambio de importantes cesiones.

En el apartado de desacuerdos, aparece la enmienda que creaba un reglamento específico de acceso a la Policía Local de Valencia. Vox votó en contra junto al PSPV y Compromís y el texto no salió adelante para sorpresa de algunos diputados populares.

Éste permitía a los municipios de más de 500.000 habitantes el acceso por turno libre a la categoría de comisario y comisario principal.

En cuanto a los pactos, PP y Vox aprobaron todas las exigencias más ideológicas de estos últimos. De un lado, la teoría de la llamada "prioridad nacional" (que los españoles vayan primero), al igual que sucedió en los Presupuestos y que en realidad es inaplicable en la práctica pero consiste en premiar a aquellas personas empadronadas en cualquier municipio.

En este caso, los cambios afectan a la Ley de Vivienda, la de Servicios Sociales y a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). En todas ellas cambian los criterios para ser beneficiario de prestaciones o ayudas públicas.

Entre los puntos de baremación a tener en cuenta incluyen la acreditación del "arraigo real y prolongado" basado en el empadronamiento (al menos 15 años), la escolaridad, la actividad laboral o la trayectoria de cotización del solicitante en la Comunitat Valenciana y España.

Burka y "menús halal"

Del mismo modo, las dos formaciones han acordado la prohibición del burka en espacios públicos. Esto incluye centros sanitarios y educativos, transporte público, espectáculos o actividades recreativas.

La prohibición se extiende igualmente a los empleados públicos para que presten sus servicios y desempeñen sus funciones "manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro".

Entre las cuestiones que han obtenido luz verde se encuentra asimismo la eliminación de los menús especiales en los centros educativos salvo en caso de enfermedad. "Adiós a los menús halal", ha celebrado Vox este lunes.

Impuestos

El PP ha aceptado, igualmente, la enmienda de Vox que aumentaba el alcance de las rebajas fiscales tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en el IRPF.

Por lo que respecta a la primera, se eleva hasta los 2 millones de euros de base liquidable el umbral exento del tributo. Esto significa que únicamente tendrán que abonar el impuesto aquellas personas cuyo patrimonio supere esa cantidad.

En cuanto al IRPF, se baja un 0,15% el tipo aplicable a las rentas que superen los 100.000 euros desde el presente ejercicio. La rebaja de este impuesto impulsada por Pérez Llorca ya beneficiaba automáticamente a estas rentas altas, pero ahora se amplía más aún.