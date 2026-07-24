El radar que más multa en España está en este kilómetro: la DGT registra 90.766 denuncias por exceso de velocidad

Imagen de la señalización que indica la existencia de un radar..jpg Europa Press / Óscar J. Barroso

El punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar que más multa en España está en el kilómetro 326 de la A-7.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha registrado 90.766 denuncias por exceso de velocidad a través del dispositivo más activo del país, ubicado a la altura de La Canyada (Valencia).

Los radares de la DGT recaudaron "la cifra récord" de 246.802.934 euros el año pasado, lo que representa un incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Al de la A-7 le sigue de cerca en la Comunitat Valenciana el dispositivo del kilómetro 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

Según AEA, el incremento en la recaudación de los radares españoles en 2025 "no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT".

La AEA destaca que la "gran sorpresa" del informe radica "en la extrema eficiencia" de un pequeño grupo de cinemómetros ya que, de los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias.

Este grupo de dispositivos, señalan, es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.

Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma "muy desigual".

Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones de euros), Madrid (17,9 millones de euros) y Cádiz (16,5 millones de euros).

Por el contrario, las zonas de "tregua" se localizan en Orense (1,3 millones de euros), Cáceres (1,6 millones de euros) y Salamanca (1,8 millones de euros).

A la vista del "importante" número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que "la DGT debería replantearse su política de radares".

A su juicio, "no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, sino que se convierten los radares en meros instrumentos de recaudación".