PP y Vox pactan en Comunitat Valenciana "la exclusión del acceso a servicios sociales" a "las personas en situación irregular"

PP y Vox pactaron este viernes "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico".

Este es el texto literal incorporado mediante una enmienda de aproximación a la llamada Ley de Acompañamiento de los presupuestos valencianos. El mismo es incorporado como una "disposición final décima" en el "desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional".

"El Consell aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la vinculación efectiva y estable del solicitante con el territorio", expone en primer lugar.

Es a continuación cuando despliega la nueva exclusión. "El desarrollo reglamentario contemplará, en todo caso, el establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema", expone.

"Así como la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico", concluye esta disposición final décima.

Con este cambio el PP cede de nuevo ante la exigencia de Vox de plasmar en norma lo que este partido denomina "prioridad nacional". En la práctica es más bien una prioridad vecinal, al exigir "un arraigo real, duradero y verificable" que también pueden acreditar los ciudadanos extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana.

Pero lo aprobado este viernes sí apunta expresamente hacia las "personas que se encuentren en situación administrativa irregular". Es decir, a los inmigrantes sin papeles.

Está por ver, en cualquier caso, el impacto real de la medida, ya que las personas en situación irregular, por norma general, están excluidas de las prestaciones sociales. Además, el propio texto introducido contempla como excepción "supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico", y supedita la aplicación de esta exclusión a la aprobación de "disposiciones reglamentarias necesarias" que deberán pactarse.

Presupuestos aprobados

El pleno de Les Corts aprobó definitivamente el pasado miércoles los Presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell y los primeros que regulan por ley la llamada "prioridad nacional" en una comunidad autónoma.

Las cuentas, que ascienden a 33.305 millones de euros, un 3,1% más que los de 2025, salieron adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís. La aprobación llega casi dos meses después de que el Consell presentara el proyecto y solo cinco meses antes del final del ejercicio.

PP y Vox exhibieron una sintonía total durante el debate parlamentario, tanto en comisión como en el pleno, salvo en la enmienda en la que el grupo minoritario de la oposición pedía recortar 972.000 euros los fondos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Aunque esta propuesta se tumbó con el voto en contra de los populares, Vox ya avanzó que "una única enmienda" no iba a hacer que retiraran su apoyo a las cuentas, que tildaron de "buenas" para los valencianos. "Estos presupuestos tienen mucho de Vox", dijo Llanos.

La llamada prioridad nacional que defiende Vox para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda y a ayudas sociales quedó incluida en los objetivos de varias líneas presupuestarias, como la de la función social de la vivienda o la creación de una nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión.

El redactado establece la"asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en la Comunitat Valenciana o garantizar el acceso a la vivienda en base a este principio, "adecuado a la legalidad vigente".

Así, mientras el PP aceptó más de un centenar de enmiendas de Vox a los presupuestos, no quiso secundar la que planteaba un recorte de casi un millón a la AVL, como tampoco las 4.057 y 1.008 propuestas de PSPV y Compromís, respectivamente.

Tercer acuerdo

Estos presupuestos son los terceros aprobados por PP y Vox en la Comunitat desde el cambio de gobierno de 2023.

Los primeros fueron validados cuando ambos partidos gobernaban en coalición, con Vox ocupando las consellerias de Justicia e Interior, Agricultura y el área de Cultura que gestionaba Vicente Barrera como vicepresidente del Consell.

En este caso, son las primeras cuentas de Llorca y llegan a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas y tendrán apenas cinco meses de vida antes de la prórroga que más de uno en el Gobierno da por hecho.

Sin embargo, permiten al jefe del Consell afianzar el tramo final de la legislatura y zanjar uno de los principales objetivos que se marcó tras su llegada a la Presidencia: contar con unos presupuestos que permitieran continuar con la reconstrucción del territorio .

Tras esta aprobación, este viernes 31 se ha celebrado el último pleno de Les Corts del curso parlamentario, con el debate y votación de la ley de Medidas Fiscales, más conocida como Ley de Acompañamiento, que traía la sorpresa de una nueva cesión de los populares ante Vox.