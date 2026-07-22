El futuro complejo de la Diputación de Valencia tendrá 10.000 m2, tres edificios y 160 plazas de parking

El futuro complejo administrativo de la Diputación de Valencia, ubicado en el barrio de Jesús-Patraix, comenzará a construirse en 2027, tras haberse aprobado ya el proyecto básico y de ejecución y comenzar en el último cuatrimestre de 2026 la licitación de la obra.

Este nuevo espacio contará con tres nuevos edificios que se integrarán con los inmuebles históricos ya existentes en la parcela y para los que la institución provincial ha destinado una inversión de 22,75 millones de euros.

El recinto tendrá una superficie total de 10.000 metros cuadrados, al sumar 5.000 de nueva construcción a los 5.000 ya existentes en el antiguo Convento de Santa María de Jesús y el Archivo Histórico y Fotográfico provincial.

Durante 2026 está previsto desarrollar los proyectos y avanzar en la tramitación administrativa, con el objetivo de iniciar las obras en 2027 y completar la actuación en 2029.

El diseño busca integrar las nuevas construcciones con las anteriores, "de manera que la modernización administrativa contribuya también a poner en valor el patrimonio histórico de la institución".

La Diputación concentrará en este espacio diversos servicios y delegaciones con el fin de evitar su dispersión en inmuebles situados en diferentes ubicaciones, ahorrar recursos, mejorar la coordinación entre departamentos, prestar un mejor servicio y atención tanto a los ciudadanos como a los municipios de la provincia de Valencia.

"Avanzar hacia una administración más eficiente, sostenible y preparada para el futuro". En estos términos se pronunciaron este martes el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y la vicepresidenta segunda de la entidad y responsable de Proyectos Técnicos, Reme Mazzolari, en rueda de prensa.

Mompó subrayó que la actuación responde a una visión de largo plazo. "Este proyecto no nace simplemente para construir un nuevo edificio, nace para transformar la manera en que trabaja la Diputación de Valencia", afirmó

El responsable provincial expuso que la concentración de servicios permitirá "eliminar duplicidades, optimizar recursos, reducir costes de funcionamiento y facilitar una coordinación más ágil entre departamentos".

"Lo más importante no son los metros cuadrados, sino el cambio de modelo. La mejor política también consiste en conseguir que la administración funcione mejor", insistió.

En esta línea, apuntó que "cada trámite que se agiliza, cada desplazamiento que se evita y cada euro que se ahorra en mantenimiento, consumo energético o logística interna es un euro que podemos dedicar a ayudar a los municipios y a ofrecer un mejor servicio a los valencianos".

Mazzolari dio los detalles de los tres nuevos edificios que se prevé levantar y dijo que está por determinar si se harán todas las construcciones a la vez o por bloques, teniendo en cuenta que se trata de inmuebles "autónomos".

El proyecto contempla tres nuevos bloques. El edificio principal tendrá capacidad para entre 210 y 220 puestos de trabajo, con una organización basada mayoritariamente en oficinas abiertas y flexibles, además de despachos, salas de reuniones y dos aulas de formación.

Los otros dos edificios estarán destinados a Salud Laboral y a los servicios de Informática y Atención. Este último albergará, entre otros espacios, Batlia Respon, puestos de atención presencial y telefónica y un Centro de Procesamiento de Datos.

Reme Mazzolari también destacó que el complejo se ha diseñado "para responder a las necesidades actuales de la Diputación, pero además para adaptarse con facilidad a los futuros cambios organizativos que sean necesarios para continuar mejorando cada día el servicio a los ayuntamientos, y por tanto, a la ciudadanía".

"La concentración de áreas permitirá compartir recursos, reducir recorridos internos y mejorar la coordinación entre servicios. El objetivo es crear espacios funcionales, flexibles y preparados para ofrecer una mejor atención", incidió la vicepresidenta.

Asimismo, señaló que esto permitirá reorganizar espacios en los que actualmente hay servicios y delegaciones de la Diputación, de modo que se podrán dejar locales que se usan actualmente con alquiler y destinar los recursos que se dirigen al pago de esas rentas a otras cosas.

A los palacios que actualmente ocupa la Diputación, se les pretende dar un uso "más institucional que funcional", precisó Mazzolari. En estos espacios "históricos" seguirá ubicado el salón de plenos, la Presidencia, la secretaría general y los grupos políticos.

Sostenibilidad

El presidente y la vicepresidenta segunda recalcaron, además, la sostenibilidad del futuro complejo administrativo.

La actuación incorporará instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de los inmuebles, así como un aparcamiento subterráneo con 160 plazas y espacios protegidos para un mínimo de 60 bicicletas estacionadas.

También contará con zonas comunes y una terraza cubierta concebida como espacio de encuentro y reunión, agregó Reme Mazzolari.

"Estamos preparando la Diputación para los próximos treinta o cuarenta años", agregó Mompó, para declarar: "Nuestro objetivo es dejar una institución más moderna, más eficiente, más sostenible y mejor preparada para afrontar los retos del futuro".

Respecto a la integración de los nuevos edificios en el conjunto de los ya existentes, Mompó comentó que "cuidar el patrimonio también es gobernar".

En esta línea, aseguró que el nuevo proyecto permite conjugar "modernidad y patrimonio, eficiencia y respeto por nuestra historia, innovación e identidad".