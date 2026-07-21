El Gobierno valenciano enfría el adelanto electoral tras activar la burocracia con 10 meses de antelación: "Es el plazo habitual"

La publicación este lunes de las normas que regulan las condiciones de votación y las características de las urnas, papeletas y sobres del día de las elecciones a Les Corts Valencianes dispararon la suspicacia sobre un posible adelanto electoral en la Comunitat.

Un movimiento burocrático del Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca -revelado por EL ESPAÑOL- que se produce con más de diez meses de antelación, si bien desde Presidencia de la Generalitat aseguran a este diario que el anticipo de los comicios no está sobre la mesa y se trata "del plazo habitual" para prepararlos.

Aunque la resolución de la Conselleria de Justicia -competente en la coordinación de los procesos electorales- publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) llega a poco menos de un año de la cita en las urnas, previstas el 23 de mayo de 2027, en el Ejecutivo autonómico subrayan que Pérez Llorca no contempla un adelanto.

Los plazos fueron similares en 2023, aunque el margen entonces sí fue menor. El Ejecutivo de Ximo Puig publicó estas normas en el boletín oficial autonómico el 4 de octubre de 2022, a menos de ocho meses de las elecciones autonómicas que se produjeron el 28 de mayo.

Tiempo después, ya con el horizonte electoral a la vista, el 30 de marzo el Gobierno valenciano volvió a publicar la resolución para fijar las normas electorales, que fue la que rigió para los comicios que se celebraron apenas dos meses después.

Lo hicieron, eso sí, para adaptar toda la documentación electoral a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sobre el voto exterior. La norma estatal modificó el artículo 75 de la LOREG y cambió el procedimiento para los españoles residentes fuera de España.

Debido al calado de la reforma del voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA) eran necesarias una serie de adaptaciones.

El precedente previo al de las elecciones anteriores, las de 2019, fue distinto. En aquella ocasión, precisamente para hacerlas coincidir con las generales, el decreto se publicó en el DOGV el 2 de febrero y los valencianos acudieron a las urnas el 28 de abril, apenas un mes y 26 días después.

En cualquier caso, la publicación en el DOGV de este lunes, que se produce en medio de fuertes especulaciones sobre si Pedro Sánchez adelantará las generales, alimentó teorías sobre si la Generalitat quiere tener activada su maquinaria electoral ante un eventual movimiento del presidente del Gobierno.

Preguntadas al respecto, fuentes de Presidencia negaron tajantemente a este periódico dicha estrategia. El entorno del president asegura que la publicación responde únicamente a la voluntad de tener actualizada con suficiente antelación la normativa electoral, sin que ello suponga un cambio en el calendario.

Las mismas fuentes insisten en que el Ejecutivo valenciano sigue trabajando con el horizonte de las elecciones previstas para mayo y niegan que exista en estos momentos ninguna intención de anticipar la convocatoria.

La resolución de Justicia publicada este lunes es una "modificación del Decreto 168/2010, de 15 de octubre, del Consell, por el que se determinan las condiciones de los locales y las características de las urnas, papeletas, sobres y demás documentación electoral a utilizar en las elecciones a Les Corts".

El debate sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas deriva de la potestad que tiene el jefe del Consell de avanzar los comicios si lo considera conveniente. No obstante, en el PP una decisión de ese calibre también dependería del criterio de la dirección nacional. Y Génova no parece interesada en ello.

Precisamente en esa línea se interpretan las palabras pronunciadas el pasado 20 de junio por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto celebrado en Sueca ante más de 1.300 militantes y cargos públicos.

"Necesitamos contar con la Comunitat Valenciana. Si la Comunitat no funciona no habrá el cambio con la intensidad que España necesita. Tenemos un año. La Generalitat está trabajando. El president está trabajando. No hay más materia prima que la unión, el convencimiento y trabajar", afirmó.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a Alberto Núñez Feijóo. Rober Solsona / EP

Un mensaje que en el PP valenciano entienden como una apuesta por completar la legislatura y preparar las elecciones autonómicas previstas para 2027 y no alterar el calendario.

En este sentido, fuentes del PP consultadas por este periódico creen que Feijóo no quiere ningún elemento ajeno a la complicada situación a nivel judicial de Pedro Sánchez.

Opinan, así, que la dana podría ser un factor distorsionador, de modo que, a ojos de Génova, no convendría el citado adelanto en la Comunitat.

En cambio, la dinámica nacional sí parece un elemento de ayuda para cualquier presidente autonómico del PP que hiciera coincidir sus elecciones con las nacionales, donde la demoscopia apunta a un duro castigo al PSOE que permitiría a los populares gobernar con holgura junto a Vox.

Con todo, nadie descarta que el panorama pueda cambiar si finalmente el presidente del Gobierno decide adelantar las elecciones generales. En ese supuesto, la coincidencia de ambos procesos volvería a convertirse en una opción sobre la mesa.

Pero, por el momento, el Gobierno autonómico insiste en que la temprana actualización de la normativa electoral no debe interpretarse como la antesala de un adelanto, sino como un mero "trámite administrativo".