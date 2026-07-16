La Diputación de Valencia financia 15 nuevos proyectos en Camp de Túria, Serranía y Rincón de Ademuz con 2,3 M€

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la vicepresidenta, Natàlia Enguix. Diputación Provincial

La Diputación de Valencia destinará un total de 2,3 millones de euros para 15 nuevos proyectos en las comarcas del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz.

El último decreto del Pla Obert, el programa inversor que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha dado luz verde a siete nuevas actuaciones que se realizarán en cinco municipios del Camp de Túria, cuatro en localidades de la Serranía, y otras cuatro en tres pueblos del Rincón de Ademuz.

La vicepresidenta ha indicado que más de la mitad de las propuestas de mejora de los pueblos y ciudades "tienen que ver con la renovación del ciclo del agua, zonas verdes e instalaciones deportivas, superando ampliamente los porcentajes mínimos fijados para estos ámbitos al considerar que son servicios básicos que mejoran la calidad de vida en las comarcas".

El resto son actuaciones destinadas principalmente a habilitar o adecuar espacios públicos, reformar edificios y bienes patrimoniales, reurbanizar calles y mejorar la accesibilidad de los núcleos urbanos, arreglar caminos y adquirir vehículos y maquinaria, así como iniciativas de eficiencia energética como el alumbrado led y las cubiertas solares.

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha obtenido la aprobación de dos importantes proyectos para el municipio, como son las obras de reforma en el colegio de educación primaria Horta Major, para lo cual recibirá 128.000 euros de la Diputación.

También se realizarán actuaciones de mejora en las zonas verdes de la calle San Jaime, la plaza del Pilar, la calle Mariano Benlliure y la calle Puzol, con una inversión de 354.000 euros.

Otro proyecto destacado en el Camp de Túria es el de la reurbanización de las calles Miguel Hernández, Gátova y Colón de la localidad de Marines, financiada con 589.000 euros de la institución provincial.

Por su parte, el Ayuntamiento de Olocau va a acometer la renovación de la red de agua potable en varias calles de la Urbanización de La Lloma y la Urbanización Rocha de Quito; mientras que Náquera reformará el Parque Urbano de la Calle Alquería.

El municipio de Serra también ha recibido el visto bueno a dos proyectos presentados: la adecuación de los caminos de la Serrà y Potrillos y la urbanización de la plaza del Castillo.

Todos estos proyectos aprobados en el Camp de Túria suponen una inversión total de 1,54 millones de euros.

En la Serranía, que recibe 574.000 euros en este último decreto, el proyecto más destacado es el de la sustitución del césped artificial del campo de fútbol municipal de Villar del Arzobispo, que supondrá un desembolso de 336.000 euros.

Además, el Ayuntamiento de Alpuente va a poder iniciar la adecuación de la sala polivalente de la Casa de la Cultura gracias a los 139.000 euros procedentes de fondos provinciales.

Losa del Obispo, por su parte, ha visto aprobado su proyecto de construcción de un depósito de agua potable con capacidad para 224 m3; mientras que Sot de Chera va a adquirir una caseta de telefonía.

En el Rincón de Ademuz, hay dos actuaciones aprobadas en Casas Altas: la creación de un mural en la fachada del pabellón municipal y la mejora de la pavimentación en la carretera Valencia-Ademuz.

También se realizarán obras de pavimentación en la plaza Barrio del Medio de Arroyo Cerezo, en el municipio de Castielfabib.

Por último, el Ayuntamiento de Vallanca va a poder instalar mobiliario para su observatorio astronómico gracias al dinero del Pla Obert.

Nuevo decreto

A nivel provincial, la Diputación de Valencia ha dado luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con siete millones de euros que financiarán 45 proyectos presentados por 35 ayuntamientos y tres mancomunidades de 14 comarcas.

De esta forma, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.228 proyectos aprobados con una inversión global de 191 millones de euros.

La responsable de Cooperación ha señalado que los ayuntamientos "están incrementando de forma considerable el ritmo de presentación de los proyectos, y estamos aprobando al menos un decreto al mes con decenas de actuaciones nuevas".

"El ritmo creciente de las solicitudes la teníamos prevista cuando planificamos un programa a cuatro años para evitar presiones y eliminar burocracia, y prueba de ello es que este año tenemos preparados más de 100 millones de euros para atender las demandas de municipios y mancomunidades", ha explicado Enguix.

El presidente Mompó ha destacado que la corporación ha aprobado cerca del 60% del Pla Obert, con cientos de obras en marcha o ya ejecutadas en toda la provincia.

"Algunos municipios ya han invertido el cien por cien de su asignación, y ese es el objetivo que tenemos para todos los pueblos, en especial los más pequeños, que aprovechen hasta el último euro de este plan de inversiones histórico para mejorar sus infraestructuras y servicios", ha apuntado el máximo responsable provincial.