Aviso rojo por calor intenso y máximo nivel de preemergencia por riesgo de incendios en Valencia este miércoles

La Aemet ha activado el aviso rojo para este miércoles en la provincia de Valencia por altas temperaturas y fenómenos como tormentas secas, reventones y rachas muy fuertes de viento

Ante esta situación, la Generalitat Valenciana ha decretado el máximo nivel de preemergencia frente al riesgo de incendios en toda la Comunitat Valenciana y ha aprobado una serie de restricciones, como la prohibición de circular por las pistas forestales y en los parques naturales,

Según la agencia meteorológica, la provincia de Valencia se enfrenta a un "peligro extraordinario" con temperaturas que podrían superar los 42 grados y viento de poniente.

La previsión es que haya brisas débiles muy tardías que suavicen algo las temperaturas en su avance hacia el interior. La hora de entrada de la brisa determinará la temperatura máxima en el litoral de Valencia.

En la ciudad de València, se espera que a las 14 horas siga soplando viento de poniente y que entre esa brisa ligera a partir de las tres de la tarde.

"La atmósfera está inestable. La convergencia de brisas del este con el viento de poniente en el interior, puede disparar las tormentas", alerta Aemet, que subraya que, con una atmósfera tan seca, estas tormentas pueden provocar rachas muy fuertes de viento e incluso reventones cálidos.

Riesgo de incendios

Ante este aviso, la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde el miércoles, 15 de julio, hasta el jueves, 16 de julio.

Esta declaración supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal.

También figura la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Avisos de aemet Aemet

Además, con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, entre las que se encuentra la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales de la Serra d'Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Marjal Pego-Oliva, Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó, Penyal d'Ifac y Serra Gelada, así como en la zona forestal del parque natural de l'Albufera.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Igualmente, se ha establecido la prohibición de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado.

Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales, no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

Avisos meteorológicos activos

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene activados el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos días.

En la provincia de Valencia el aviso alcanza el nivel rojo por temperaturas máximas en el litoral norte y en el litoral sur, el nivel naranja por temperaturas máximas en el interior norte y en el interior sur, y el nivel amarillo por tormentas en el interior norte y en el interior sur.

El Gobierno autonómico hace un llamamiento a la ciudadanía pidiendo máxima prudencia y recomienda tener especial cuidado con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables por la ola de calor.

También mantener la casa fresca y ventilada, evitar la exposición directa al sol (sobre todo entre las 12.00 y las 16.00 horas) y la realización de actividades deportivas al aire libre, utilizar protección solar, realizar comidas ligeras ricas en agua y sales minerales y beber mucha agua.