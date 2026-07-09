Dimite el jefe de gabinete de Servicios Sociales tras aportar documentación para celebrar el festival Blackworks en Sagunt

El jefe de gabinete de la Conselleria de Servicios Sociales, José Francisco Pérez, ha presentado su dimisión y ha sido cesado a petición propia.

La renuncia se produce después de intervenir para facilitar la celebración del festival Blackworks Open Air Valencia, previsto para los próximos 11 y 12 de julio en Sagunt (Valencia), y del que este miércoles la organización del mismo anunció su cancelación.

Según avanza Levante-EMV, Pérez remitió el pasado martes al Ayuntamiento de esta localidad la documentación correspondiente y los permisos requeridos para realizar el evento.

La Policía Local, sin embargo, paralizó el montaje del festival el mismo martes al no constarle al consistorio la autorización de la Generalitat -ya que los terrenos donde iba a desarrollarse son de su propiedad- ni haberse solicitado la necesaria licencia.

Al parecer, José Francisco Pérez habría presentado una instancia ante el Ayuntamiento de Sagunt en la que aseguraba actuar "en nombre de la Generalitat Valenciana" y adjuntaba documentación relativa al evento.

En el cartel anunciador del festival constaba el logotipo de la Conselleria de Servicios Sociales y las palabras "promovido por".

Captura del cartel Blackworks que añade el logotipo de la Generalitat. EE

Fuentes del departamento dirigido por Elena Albalat han indicado a Europa Press que la Generalitat "no ha promovido ni ha participado de modo alguno en la organización del evento".

El Consell, han especificado, denegó la ocupación del espacio a través del Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades el 4 de mayo.

En cualquier caso, han indicado que se están investigando los hechos "para tomar, en su caso, las decisiones oportunas".

El Ayuntamiento de Sagunt precisó que solo tenía conocimiento de dos comunicaciones sobre este festival.

La primera de ellas databa de marzo, cuando, tras la solicitud de reserva de la explanada y Nau de Tallers realizada por La Productiva Eventos, la institución municipal informó de que la parcela se encuentra ubicada dentro del ámbito de protección del Alto Horno n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural, y que Nave de Talleres Generales posee la condición de Bien de Relevancia Local.

Añadía que tanto la parcela como el citado edificio son bienes de titularidad de la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento no ostenta la competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio.

En una segunda comunicación en mayo, el Ayuntamiento volvía a insistir en esta información.

Desde la Conselleria de Cultura constataron que La Productiva Eventos, S.L. solicitó autorización para la celebración del evento de música electrónica Blackworks y la ocupación temporal de la Esplanada de la Nau de Taller de Puerto de Sagunto.

La solicitud fue registrada el 29 de abril de 2026 bajo el número GVRTE/2026/1953111.

Tras la valoración realizada, el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat comunicó el 4 de mayo la imposibilidad de autorizar la ocupación temporal solicitada, quedando denegada la petición presentada.

Festival

La organización del festival Blackworks Open Air Valencia anunció finalmente este miércoles la cancelación del evento; una decisión que se sustentó en "las advertencias de alto riesgo sanitario".

La propia organización achacó la suspensión a las "extremas temperaturas", según informó en un comunicado.

"Esta interrupción, causada por fuerza mayor y completamente fuera de nuestro control, nos deja sin el tiempo necesario para completar la producción y cumplir con los estándares de calidad que Blackworks aplica en cada evento", añadía.

Respecto a los reembolsos de las entradas, informaron que devolverán el importe íntegro "en un plazo de 14 días hábiles de forma automática".

El cartel estaba integrado por artistas como BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero o Zapravka.