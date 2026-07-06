Llorca afea a Diana Morant que su prioridad exclusiva no sea aún la Comunitat Valenciana: "Para mí siempre lo ha sido"

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, es desde el pasado viernes la candidata oficial del PSPV-PSOE a la Generalitat tras un proceso exprés de primarias sin ningún rival.

Tras esta proclamación, la líder de los socialistas valencianos concedió una entrevista al diario Levante-EMV este domingo en la que fue cuestionada por cuándo dimitirá de su cartera en el Gobierno de Pedro Sánchez para dedicarse únicamente a su candidatura a presidir el Ejecutivo valenciano.

"No me gustaría que la convocatoria electoral fuera la que decidiera por mí. Voy a tomar la decisión yo sola. Habrá un momento en el que vendré a dedicarme al 100%. Cuando esté convencida de que ya no es suficiente con ser ministra y que tengo que venir, y que la gente tenga la percepción y el convencimiento de que mi prioridad única y exclusiva es la Comunitat Valenciana", afirmó.

La respuesta ha generado un importante revuelo, también en las propias filas socialistas, y fue aprovechada por la oposición. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, salió de manera inmediata a replicar.

"¿Todavía ha de decidirlo? ¿No lo es ahora? Tal vez ya es un poco tarde. Si todavía tiene que decidir cuándo la Comunitat Valenciana será su prioridad, el problema es evidente: todavía no lo es. Para mí siempre lo ha sido. Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra. Otros no pueden decir lo mismo", señaló.

Otros dirigentes del PP como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, salieron igualmente a reaccionar. "Lo preocupante no es que Diana Morant diga 'yo decidiré cuándo la Comunitat Valenciana será mi prioridad', sino que realmente lo piense. La hija de Zapatero, la ministra de Sánchez, se cree en el derecho de hacer esperar a las valencianas y los valencianos. ¡Como si estuviéramos esperándola!", señaló.

Una frase, consideró, "propia del Manual de Resistencia": "el mismo ego, el mismo guion a la altura de 'si quieren más recursos, que los pidan'. Nuestra tierra ha aprendido que a esta gentuza no la podemos esperar. Nuestra prioridad siempre será valenciana", añadió.

El debate sobre cuándo debe dimitir Morant como ministra está instalado en el PSPV desde hace tiempo, como ha informado este periódico, especialmente tras el batacazo histórico del PSOE en Andalucía con María Jesús Montero y que se sumó a lo ocurrido en Aragón, donde Pilar Alegría ya sufrió otra derrota electoral.

Ambas dieron el salto de sus respectivos ministerios con muy poco margen, prácticamente para la campaña electoral. Y es lo que los socialistas valencianos no quieren repetir, según admiten fuentes del partido.

El problema es que la situación afecta, a la vez, a los otros tres ministros a los que Sánchez ha ungido para ser cabezas de lista en sus territorios: Diana Morant en la Comunitat Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias.

La situación de la líder del PSPV, por tanto, no es una excepción. El presidente del Gobierno tendrá que tomar una decisión sobre los plazos respecto a los tres.

¿A partir de septiembre?

Entre los socialistas valencianos ya había voces que consideraban que Morant tendría que haber dimitido ya. Sin embargo, nada es tan sencillo. Fuentes del PSPV ven el plazo de a partir de septiembre como el más probable, aunque no hay fecha concreta.

Acelerarlo tiene sentido no solo de cara a mayo de 2027 -cuando están fijadas de manera oficial las elecciones autonómicas-, sino ante un hipotético adelanto de los comicios por parte de Pérez Llorca para juntarlos con los generales en el caso de que Sánchez también los anticipara.

Pero todo depende de la voluntad de Sánchez. Además, la salida de tres ministros comporta una crisis de Gobierno que el presidente ha de tener preparada de cara al tramo final de la legislatura. Y es más probable que priorice eso a la situación en los territorios.

A ello se añade que la celeridad en que Morant salga del ministerio tiene sus pros, pero también sus contras. Dentro del PSPV, hay quien entiende que su líder tiene que dedicarse cuanto antes en cuerpo y alma a ser la candidata para recorrer el territorio de arriba a abajo y pisar la calle de manera constante sin ninguna otra labor a la que atender.

Sin embargo, esta estrategia también conlleva sus riesgos. El principal, que no resulta cómodo dejar de estar bajo el paraguas institucional del ministerio. Cambia la visibilidad, la presencia y la manera de confrontar con Juanfran Pérez Llorca.

Morant no es diputada y no puede hacer oposición en el Parlamento. Así que dejar de ser ministra es pasar a ser, 'simplemente', candidata del PSPV.