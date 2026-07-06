Baldoví evita respaldar la gran confluencia de Oltra: "Quiero una candidatura con amplia presencia ciudadana"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha evitado de nuevo respaldar el planteamiento de Mónica Oltra de hacer una candidatura a nivel autonómico que "desborde las siglas" de la coalición y con el resto de partidos de izquierdas.

La ya oficialmente candidata a la alcaldía de Valencia expuso sus intenciones el pasado sábado durante la asamblea extraordinaria de Compromís que la ratificó.

"Esto no es una suma de los partidos, tiene que ir más allá. Hay que invitar a gente a la que las siglas les da no sé qué. Tenemos que hacer una candidatura del pueblo que salva al pueblo. El pueblo también se salva a través de proyectos políticos. Hemos de construir un espacio que obviamente tenga la base que tenemos ahora de la gente que milita, pero hemos de ir más allá", anticipó Oltra sobre esa candidatura que "desborde" las siglas de Compromís.

Aquí incluyó a asociaciones ecologistas, en defensa de la vivienda o de gente individual que no está organizada. "Hemos de construir un espacio común, neutro, de mucho compromiso. Y eso se hace sobre la base de la generosidad de Compromís para un espacio de encuentro ciudadano. Tenemos el trabajo del grupo municipal actual y de los anteriores", dijo.

Baldoví no ha querido hacer suyo todo ese discurso. Solo parte. Concretamente, la parte de incorporar a independientes, sin mencionar esa gran alianza con el resto de partidos de izquierdas que desborde las siglas de Compromís.

"A mí me gustó mucho una frase de Oltra: hacer una candidatura del pueblo. Nosotros decimos que ahora es la hora del pueblo. El pueblo valenciano ha demostrado que está por encima de este Gobierno. Los órganos de Compromís decidirán cómo se articula eso. Pero siempre candidaturas del pueblo que salva al pueblo, con amplia presencia ciudadana que pueda desbordar las urnas y desalojar a la derecha de las instituciones", ha afirmado este lunes.

Baldoví también quiso aclarar su ausencia en el acto del sábado. "Mi no asistencia fue para asistir al cumpleaños de mi mujer, habíamos alquilado hace 4 meses una casa. La vida política es muy complicada y conciliar con la familia es un deber", ha explicado.

"Le envié un wasap a Mónica Oltra el día de antes en el que le deseé toda la suerte del mundo y le trasladé el convencimiento de que ganaremos el Ayuntamiento y la Generalitat. En todo caso estuve en el acto con Rufián. Mónica y yo lo teníamos hablado. Además, no milito en Valencia y no pasa nada, ninguna especulación", ha añadido.