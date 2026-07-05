La Generalitat licita un nuevo servicio para 'desokupar' viviendas públicas con atención y asistencia 24 horas

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana que tendrá atención 24 horas y asistencia inmediata con un máximo de respuesta de una hora.

El jefe del Ejecutivo valenciano, que ha informado del servicio a través de un comunicado de la Generalitat, ha informado de que se acaba de licitar este instrumento, que responde "a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas".

Ha estimado en un 13 % del parque público de 14.500 viviendas gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) el porcentaje actual de ocupación ilegal.

"Somos conscientes de que arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda", ha manifestado.

Asistencia inmediata ante avisos

Entre las actuaciones del nuevo servicio, se encuentra la puesta en marcha de la atención de urgencias 24 horas, con asistencia inmediata de avisos de ocupación o intrusión, operativo todos los días del año, con un tiempo máximo de respuesta de una hora.

La empresa adjudicataria se encargará de hacer un acompañamiento y representación de la EVHA en procedimientos administrativos de recuperación de viviendas, coordinación con fuerzas de seguridad y empresas de seguridad.

También realizará labores de coordinación técnica, mediante la gestión y supervisión de la instalación de sistemas de seguridad, puertas antiocupación y alarmas, así como la documentación y reporte de todas las actuaciones.

Para realizar este trabajo, la empresa deberá contar con un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, así como medios materiales como vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.

Según la Generalitat, el servicio estará sujeto a un riguroso plan de trabajo e indicadores de seguimiento, garantizando la transparencia y la evaluación continua de los resultados.

El contrato, con una duración inicial de tres años y posibilidad de dos prórrogas anuales, abarca todo el territorio de la Comunitat Valenciana, tiene un valor estimado de 796.831 euros IVA excluido, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de julio.

Servicio de sistemas de seguridad

Pérez Llorca ha asegurado que las ocupaciones ilegales "vulneran los derechos de los demandantes, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad" por los enganches ilegales a la red eléctrica.

Con la licitación, la Generalitat "refuerza su compromiso con la gestión eficiente y segura del parque público de viviendas, asegurando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la convivencia en las comunidades afectadas por la ocupación irregular", ha agregado.

La Generalitat ya adjudicó a principios de año el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas del parque público, por un importe de 4,7 millones por un periodo de cuatro años.

Desde julio de 2023 ha habido 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, incluyendo descerrajados, tabicados, cambios de puerta e instalación de 608 puertas antivandálicas.

Asimismo, para frenar el uso indebido de los garajes y evitar la ocupación ilegal de viviendas vacías, se ha reforzado el servicio de seguridad privada en distintos grupos de vivienda del parque público, informan las fuentes.