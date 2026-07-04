El rifirrafe entre la jueza de la dana y Mompó cuando aludió a la desinformación en el Cecopi: "No es creíble, es mi opinión"

La transcripción de la segunda declaración que el presidente de la Diputación de Valencia prestó como testigo ante la jueza de la dana el pasado martes da cuenta del tenso rifirrafe que se produjo entre ambos.

La magistrada cuestionó la falta de información del Cecopi sobre la gravedad de lo que estaba sucediendo -al igual que ha hecho en diversos autos a lo largo de la instrucción-, mientras Mompó aseguró que nadie alertó del gran riesgo que venía en el barranco del Poyo, aquel que ocasionó la mayor parte de las 230 muertes.

Esta divergencia de consideraciones, unido a los cruces de llamadas de aquella tarde, llevaron a un llamativo debate entre la jueza y el presidente de la Diputación, quien dijo aquella rememorada frase de "mandad la alerta de una puta vez".

El inicio del interrogatorio se centró en la declaración del día anterior (el lunes) de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari. Ésta desmintió a la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort (también del PP), sobre sus conversaciones el día de la tragedia.

La primera edil expuso en su comparecencia en el juzgado el pasado 22 de mayo que Mazzolari la llamó sobre las 15:00 del 29 de octubre para preguntarle por la situación del barranco de la localidad.

Pero la vicepresidenta de la Diputación replicó que no hablaron a primera hora de la tarde y que sólo cruzaron wasaps a partir de las 19:30 horas, cuando Mazzolari se enteró de las inundaciones. "No hablé con ella, ni le llamé ni me llamó. La sorprendida soy yo de que ella declare eso", indicó.

La jueza preguntó a Mompó sobre estas contradicciones, sobre el contenido de las llamadas entre él y Mazzolari (a las 8:56, 11:06 y 14:45 horas) y sobre el relato de la alcaldesa de Chiva de que sobre las 19 o 19.30 horas llegó el "golpe de agua brutal" y llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (quien se encontraba en el Cecopi), para contárselo. Con él, además, mostró llamadas anteriores en las que le iba actualizando la situación del municipio.

La magistrada valoró a lo largo del interrogatorio al presidente de la Diputación que Amparo Fort narró estos hechos "muy espontáneamente" y "se notaba que estaba diciendo la verdad".

Mompó, sin embargo, reiteró una y otra vez que no lo recordaba, para desesperación de la jueza. "Sinceramente no me acuerdo de nada", dijo sobre las llamadas de Mazzolari. "Sobre todo era por si hablaron en relación a la dana, al tema de la emergencia", continuó la magistrada. "Cabe la posibilidad, pero no le sabría decir si fue así o no fue así", señaló Mompó.

La jueza, que consideró que "parece que la señora Mazzolari no tenía ni idea de lo que estaba pasando, con todo el respeto", le cuestionó entonces por otra llamada a las 20:25, cuando él estaba en el Cecopi y la alerta ya se había enviado. "Recordar hoy llamadas de, no sé, a esa hora ya me imagino que sí que estaríamos hablando ya de cosas de las que habíamos visto y de las que habíamos hablado allí, pero no podría decirle...", insistió el presidente de la Diputación.

La magistrada le interrogó entonces sobre la contradicción entre la vicepresidenta de la Diputación y la alcaldesa de Chiva y por si tuvo algún contacto con esta última. "Yo he hablado con los dos de este tema (con Mascarell y con Mazzolari), pero ese día en concreto no sé quién de los dos fue el que me lo dijo primero (lo comunicado por Amparo Fort)", explicó Mompó.

"¿El señor Avelino Mascarell le trasladó a usted que hubiera hablado con la señora Amparo Fort?", le cuestionó la jueza. "Yo creo que, como dije, esa conversación no sé en qué momento se produce, que es cuando yo confundo el tema de las horas, pero no sé si me lo dijo ese mismo día o fue ya los días posteriores contándome lo que hizo ese día. No sabría ubicarle la conversación esa cuándo la tengo exactamente con el señor Avelino", dijo Mompó.

"Me extraña mucho que el señor Mascarell no trasladara esa información sobre Chiva en el Cecopi a nadie", replicó entonces la magistrada. "Yo eso no lo estoy afirmando, yo le digo que no lo sé (...). Antes de las 19:00 horas, que yo recuerde, no hablamos sobre ese tema. No sé exactamente cuándo el barranco de Chiva estaba ya en las situaciones que ahora recordamos", afirmó el presidente de la Diputación.

La jueza defiende a la alcaldesa de Chiva

"El señor Mascarell no creo que cometiera la imprudencia de estar en el Cecopi, además por buena voluntad, porque según nos dijo no era miembro ni tenía por qué ir, pero no creo que cometiera la imprudencia de no trasladar una información tan sensible, tan grave sobre Chiva y no decírselo a nadie a las 17 y a las 18 horas", reflexionó la jueza.

El presidente de la Diputación entró entonces al ataque. "También lo creo, sí, pero es que de todas formas yo tampoco me creo que si fuera una situación alarmante nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni de Aemet trasladase esa información. Chiva no era una cosa opaca que nadie veía, entonces si estaban pasando cosas no creo yo que dependiese de que Avelino Mascarell trasladase lo de Chiva", apuntó.

"Si lo dijeron o no, no se lo puedo afirmar, insisto, pero que si fuese así, mi sentido común me dice que con toda la UME que había allí, con todos los bomberos, con Aemet, con Delegación de Gobierno, con la Confederación, con todo el mundo y nadie dijo nada, igual es que lo que ahora vemos y sabemos o queremos ver, pues ese día, como ya hemos dicho, la información no era la que tenemos ahora", añadió.

La jueza contraatacó. "Con independencia de que estuviera la Confederación, que estuviera la Aemet, que estuvieran los técnicos como el señor (Jorge) Suárez o el señor (José Miguel) Basset, se lo está diciendo alguien que estaba en Chiva y que lo estaba viviendo en primera persona y que está preocupada porque ella es la alcaldesa en ese momento y dice qué pasa (...). No resulta creíble que trasladándolo la señora Fort y pidiendo auxilio no...".

Mompó saltó: "Bueno, no, que sea creíble o no sea creíble es una opinión suya, entiendo yo. Yo le puedo decir que a mí lo que no me parece creíble es que en una situación como usted está describiendo, la señora Fort se lo comunicara solo al señor Mascarell. No me parece creíble. En una situación así, pues llamas a la Guardia Civil, llamas a todo el mundo (...) me imagino que la comunicación no solo dependería de que la señora Fort se lo dijese al diputado de Bomberos".

"Yo estoy hablando del señor Avelino Mascarell, porque el señor Avelino Mascarell estaba en el Cecopi. No es creíble para nadie, y si quiere llamarlo mi opinión, pues es mi opinión", espetó la jueza.

Mompó se opone a tesis de la magistrada

La cosa siguió y la magistrada continuó preguntando: "Teniendo en cuenta que había personas en el Cecopi recibiendo información directa de alcaldes testigos presenciales de la situación, me sabe mal que un testigo (Reme Mazzolari) venga y deje como que esta señora (la alcaldesa de Chiva) se lo ha inventado o estaba confundida con el día que pasó, y que se le ocurra llamar a la alcaldesa de Bétera como si fuera la autoridad competente para movilizar la causa, cuando todo el mundo que está aquí familiarizados con la causa sabe que la dirección del plan no podía corresponder nunca a la alcaldesa de Bétera, y que la movilización de la UME no iba a depender de la alcaldesa de Bétera".

"Por la misma regla de tres tampoco dependía la emergencia del señor Mascarell. Ese día era habitual y normal. Es fruto del caos de ese día ¿Qué hacíamos todos? Llamar a quien te cogía el teléfono. No sé por qué le llamó o no le llamó, si tiene relación o lo ha hecho más veces", le dijo Mompó.

"Se pone tanto el acento en cosas lógicas y de las otras que sí que son totalmente ilógicas no se habla", contestó la jueza, para a continuación considerar que lo lógico es que Reme Mazzolari se hubiera puesto en contacto no solo con la alcaldesa de Bétera, sino con el propio Mompó al ser su presidente.

"Eso sí que no lo entiendo. Tiene la misma lógica llamar a la alcaldesa de Bétera que a mí o a usted. Tenemos la misma competencia con los militares (ninguna)", afirmó el presidente de la Diputación.

La jueza continuó entonces preguntándole sobre si en el Cecopi se habló de esas llamadas de la alcaldesa de Chiva a Avelino Mascarell y Mompó reiteró que no lo recordaba, pero que la reunión se centró en el peligro de la presa de Forata hasta las 19:00 horas.