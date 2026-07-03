Llorca pide un 'ministro' para la Comunitat y Feijóo responde: "Tendrás un presidente comprometido con ella"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la clausura del foro. Carme Ripollés / EP

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido de manera irónica este viernes al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, un "ministro solo para atender a la Comunitat Valenciana" por el "frío y la discriminación" que reciben del actual Gobierno central dirigido por Pedro Sánchez.

"No porque queramos más", ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico, sino "por lo menos hasta que nos pongamos en la media nacional" en financiación.

"Lo que vas a tener es un presidente del Gobierno comprometido con la Comunitat. Eso es mucho más importante que tener un ministro", ha respondido Feijóo. "No solo la conozco sino que he sufrido con ella. Me he identificado con sus problemas, que todavía no están cicatrizados. Problemas de abandono, de soberbia, de desfachatez, de no venir por aquí, de no poner dinero", ha añadido en referencia a Sánchez.

El líder del PP se ha vuelto a referir así a su promesa de abordar la financiación autonómica si es presidente del Gobierno durante la clausura este viernes del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del partido, que se ha celebrado en Castellón.

Es la segunda vez que Feijóo pisa la Comunitat en dos semanas. El pasado sábado estuvo en un almuerzo organizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en Sueca.

A ello se suma la presencia de más cargos de la dirección nacional estas semanas. El secretario general, Miguel Tellado, fue a la cena de verano organizada por María José Catalá para lanzarla a su precampaña para tratar de revalidar la alcaldía de Valencia. Después se fue a Alicante, donde entre alabanzas ratificó a Luis Barcala como candidato.

Y el próximo jueves regresa a Valencia, donde presentará a Pérez Llorca en el desayuno de Fórum Europa.

El despliegue en la Comunitat no responde a otra cosa que calentar motores para la batalla de unas hipotéticas elecciones generales que nadie sabe cuándo se celebrarán. Los últimos cálculos que se manejan hablan del primer trimestre del próximo año, pero realmente no hay nada seguro.

En cualquier caso, el PP quiere estar preparado en todos los sentidos. Y eso incluye la presencia en territorios con un granero de votos fundamental, como es el valenciano.

El problema en la Comunitat es que entre abrazos, baños de masas y movilización del partido, surge la paradoja de que no hay candidato oficial a la Generalitat porque Feijóo no ha querido confirmarlo todavía. Todo el mundo da por hecho que será Pérez Llorca, sentado al lado del líder del PP de manera bastante habitual en las últimas semanas y departiendo gestos de chanza.

Pero sin ratificación debido a que el calendario de Génova es el que conviene solo a Génova, que ha marcado septiembre como momento de nombrar a los cabezas de lista autonómicos, como publicó EL ESPAÑOL.

Discurso nacional

Lo que ocurre en estas circunstancias es que Feijóo viene a la Comunitat y todo el mundo -seguramente todo el mundo menos Pérez Llorca, que ha asumido ese calendario- espera un gesto, una palabra, un algo, hacia el presidente de la Generalitat.

Cosa que no sucede en sus manifestaciones públicas más allá de las demostraciones de cercanía que muestra cuando baja del escenario. El líder del PP ha centrado su discurso, como es habitual, en clave nacional para denunciar los desmanes y corrupciones del gobierno de Sánchez mientras el presidente de la Generalitat ha enumerado la gestión desde su Ejecutivo.

Entre menciones a aprobación de presupuestos, educación gratuita de 0 a 3 años, bajada de ratios o mejora de infraestructuras educativas, se ha permitido alguna broma como "que Sánchez venga aquí y que aprenda".

Con la constante denuncia de la falta de recursos, Pérez Llorca ha remarcado "la necesidad de un Gobierno de España del PP" con Feijóo al frente. "Con él llegará el principio del fin de la discriminación de los valencianos por parte del sanchismo y del PSOE. Contigo esperamos que llegue el agua, las infraestructuras, la financiación, pero sobre todo que llegue la esperanza a la Comunitat", ha afirmado.

Feijóo, por su parte, ha valorado la gestión de una Generalitat "que ha sido capaz de ponerse de pie, de construir lo destruido" tras la dana "en poco tiempo y con pocos recursos". También ha recogido las palabras previas de Pérez Llorca sobre la necesidad de instituciones que den solución a los problemas de los ciudadanos.

"Es importante tener preparado un proyecto de gobierno que responda a las necesidades de los españoles y busque soluciones", ha comentado.

Con un agradecimiento especial a la presidenta del PP de Valencia, Marta Barrachina, y a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, el líder de los populares ha comentado que no sabe si las generales "serán antes o después de las municipales".

"De lo que de mí dependa se votará antes y yo jamás me voy a esconder detrás de mis alcaldes o presidentes. Las elecciones generales las vamos a afrontar todos juntos. Ya sabemos lo que es tirar un penalti y que vaya al poste y luego fuera. Esta vez no será así", ha incidido.