El PSOE endurece sus primarias y despeja el camino a Diana Morant días antes del proceso: exige ahora el doble de avales

El PSOE no quiere sorpresas de última hora en sus procesos internos y, por ello, ha decidido endurecer las condiciones para poder participar en sus primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

El partido, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, aprobó el pasado sábado en el Comité Federal un nuevo reglamento que eleva los requisitos de acceso a las primarias con un objetivo claro: evitar candidaturas con escaso respaldo orgánico y reforzar la estabilidad de la formación. O dicho de otro modo: evitar espontáneos.

La nueva normativa regula las bases de las elecciones internas con las que los socialistas elegirán a sus candidatos tanto a la Generalitat Valenciana como a las alcaldías e introduce una cláusula especialmente significativa: aumenta el número de avalesnecesarios para poder competir en los procesos, tal y como informó este martes Levante EMV.

A partir de ahora, para rivalizar en unas primarias autonómicas será necesario reunir el apoyo del 12% del censo de militantes, el doble que hasta ahora, cuando bastaba con un 6%. Esto significaría que en el caso de la Comunitat Valenciana, cualquier persona que quisiera presentarse debería reunir 2.160 avales de los 18.000 militantes que tiene el partido.

El incremento del umbral supone elevar la barrera de entrada y exige a los aspirantes una mayor estructura orgánica para poder disputar una candidatura oficial. Hasta ahora, con 1.090 avales era suficiente para entrar en la carrera por la candidatura socialista a la Presidencia de la Generalitat.

La medida llega en un momento especialmente relevante para el PSPV, ya que despeja en la práctica el camino para la actual ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que se espera que sea proclamada este mes como candidata del PSPV.

Aunque desde el partido no vinculan oficialmente esta reforma a su figura, lo cierto es que Morant sería la primera dirigente en beneficiarse de este endurecimiento normativo, que dificulta la aparición de alternativas internas y fortalece el peso de la estructura orgánica frente a posibles movimientos de última hora.

En el ámbito municipal, el reglamento también eleva el nivel de exigencia. El porcentaje de avales necesarios para competir pasa del 12% al 15% del censo local.

Fuentes socialistas interpretan este movimiento como una estrategia de la dirección federal para evitar tensiones internas, reducir el desgaste derivado de estos procesos competitivos y garantizar transiciones ordenadas en un contexto electoral que comenzará a definirse en los próximos meses.

El nuevo texto, además, incorpora un segundo filtro para proteger de alguna manera a los cargos institucionales que opten a la reelección. El reglamento mantiene que no se celebrarán primarias en aquellos casos en los que el PSOE ostente la Presidencia de una institución o una alcaldía y el titular quiera repetir.

Si algún militante quisiera disputar esa candidatura, necesitaría la autorización previa de la Comisión Federal de Listas y el respaldo de más del 50% de la militancia del ámbito correspondiente: autonómico o municipal.

Con este nuevo reglamento, Ferraz refuerza su control sobre la selección de candidaturas y marca un nuevo marco más restrictivo para las primarias, en una decisión que, al menos en la Comunitat Valenciana, tiene una primera beneficiaria clara: Diana Morant.