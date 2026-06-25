Diana Morant se adelanta a Pérez Llorca y será proclamada candidata tras unas primarias en julio sin rival a la vista

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se adelanta al presidente de la Generalitat Valenciana y futurible candidato autonómico del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y será proclamada en julio como candidata tras unas primarias en las que no espera rival para ella.

Así lo confirmaron este jueves a EL ESPAÑOL fuentes de la formación. La inmensa inestabilidad del partido, asediado a nivel nacional por los casos de supuesta corrupción y ya con una condena firme contra el otrora todopoderoso ministro y secretario de organización, José Luis Ábalos, ha empujado a la formación a resolver la tarea pendiente de designar a los candidatos autonómicos de cara a los comicios previstos en mayo de 2027.

El PSOE ha decidido hacer los deberes ante las innumerables curvas que todavía están por llegar, un escenario en el que no se descarta un adelanto de las elecciones generales si Pedro Sánchez fracasa de nuevo al intentar aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

Con este horizonte, en el que cada mes se espera más convulso que el anterior, los socialistas aprobarán en su Comité Federal, previsto para este sábado, un calendario para los procesos de primarias en las que se elegirán a los candidatos.

Y el primero que tendrá lugar será el del PSPV para la proclamación de Diana Morant el próximo mes de julio. Así será salvo que tenga un rival sorpresa que nadie espera entre los socialistas, y menos con tan poco margen de maniobra para armar un proyecto alternativo.

"El Comité Federal abre procesos de primarias y seremos los primeros", subrayaron este jueves fuentes del PSPV-PSOE.

Antes que Llorca

Con esta maniobra, Diana Morant no solo se adelantará a sus compañeros candidatos del PSOE. También se anticipa al que será su adversario, salvo viraje inesperado del PP: Juanfran Pérez Llorca. Como viene informando este periódico, Génova sigue sin deshojar la margarita pese a la premura del PPCV.

En la visita de la dirección nacional del PP a la Comunitat Valenciana de la semana pasada Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, presidente y secretario general del PP, dejaron claro entre bambalinas que serán ellos quienes marquen los tiempos.

Pérez Llorca, en consecuencia, deberá esperar a septiembre. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan que el PP quieren ratificar primero a los candidatos municipales, entre junio y julio. Después llegarán los autonómicos. Y en esta segunda ronda entraría la Comunitat Valenciana.

Diana Morant tendrá, al menos, un par de meses de ventaja como candidata oficial mientras Pérez Llorca siga sin ser ungido. También podrá afear a su adversario que este no haya sido elegido por su militancia si se confirma el plan más probable: que no haya congreso del PPCV para elegirle y sea designado por la dirección nacional.

Morant, a su vez, será candidata antes de que lo sea Joan Baldoví, quien ya ha anunciado su voluntad de serlo pero no ha sido todavía designado por Compromís. El dirigente lo comunicó en mayo durante su participación en el Forum Eujropa, donde auguró que la ministra de Ciencia será "una gran vicepresidencia".