La Generalitat quiere consolidar Torrent como 'festivalódromo' ante las limitaciones de ruido y la falta de espacios en Valencia

Ante las limitaciones por el ruido y la ausencia de espacios para acoger grandes festivales de música, Torrent se perfila como el espacio perfecto para la celebración de estos eventos que concentran a más de 20.000 personas.

La prueba de fuego será la celebración los próximos 26 y 27 de junio del Bigsound, que decidió dejar la Ciudad de las Artes y las Ciencias y trasladarse al Parc Central del municipio de l'Horta Sud ante la obligación de cumplir la ordenanza de contaminación acústica.

Fuentes de la Generalitat afirmaron a EL ESPAÑOL que esta ubicación de Torrent de más de 40.000 metros cuadrados y a solo 300 metros de una parada de metro, podría suplir la falta de un espacio preparado para acoger grandes concentraciones dentro de la ciudad.

Respondería así a la petición de la patronal del ocio nocturno de contar con un festivalódromo, es decir, un recinto fijo al aire libre lo suficientemente grande para albergar concentraciones de más de 20.000 personas con varios escenarios simultáneos.

Sería el modelo de Benicàssim, que cuenta con una gran explanada de más de 100.000 metros cuadrados fuera del núcleo urbano, con zona de aparcamiento y que alberga macroeventos todos los años como el FIB, el SanSan Festival o el Rototom Sunsplash.

Con este objetivo, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Torrent se han volcado con el Bigsound, con un plan de movilidad especial sin precedentes, combinando transporte público reforzado, servicios especiales nocturnos, lanzaderas directas, aparcamientos gratuitos y conexiones metropolitanas ampliadas.

Fuentes del Ayuntamiento de Torrent no quisieron adelantarse y prefieren valorar la posibilidad de acoger este espacio fijo después de la celebración del Bigsound. "Esperamos que sea positiva para toda la ciudad y para los visitantes y a partir de ahí entraremos en valoraciones", manifestaron.

Al respecto, celebraron que el Bigsound haya "venido para quedarse muchos años siempre que se respete la convivencia de los vecinos". En esta línea, subrayaron que se ha llegado a un acuerdo para compatibilizar las actuaciones con el descanso de los vecinos: los 97 decibelios.

"Es el mayor evento que la ciudad ha tenido en la historia y los hosteleros y el comercio local lo están esperando con mucho entusiasmo, lo ven como una oportunidad", añadieron estas fuentes.

Plan de movilidad

El departamento que dirige Vicente Martínez Mus reforzará el servicio de metro, incluso con trayectos que no existen en la red. La estación de Torrent Avinguda, ubicada a apenas 300 metros del recinto, será el principal punto de acceso para los 20.000 asistentes previstos.

Durante ambas jornadas se reforzará el servicio de llegada con frecuencias continuas de entre 7 y 10 minutos. Al finalizar los conciertos, se activará un dispositivo especial de regreso con trenes cada 5 y 10 minutos y conexiones directas o mediante transbordo hacia distintos puntos de la red metropolitana.

Entre los destinos disponibles durante la madrugada figuran Paterna, Alameda, Llíria, Alboraia, Seminari, Picassent y Aeroport, lo que amplía significativamente la oferta habitual.

Como complemento, también habrá un servicio de autobuses lanzadera que conectará de forma directa Valencia con el recinto. Las salidas de ida partirán desde Plaza España, con servicio continuo cada 15 minutos entre las 11:00 y las 00:00 horas.

Para el regreso, las lanzaderas operarán desde Plaza Unión Musical de Torrent con salidas continuas entre las 00:00 y las 03:30 horas y frecuencias de entre 5 y 7 minutos con destino directo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Este plan especial de movilidad supone uno de los principales retos logísticos de esta edición, según los promotores del Bigsound, cuya voluntad es establecerse en esta ubicación definitivamente.

Sentencia

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio emblemático ante la denuncia de los vecinos de la zona.

Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA, dependiente de la Generalitat, a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere los límites establecidos.

La ordenanza permite un máximo de 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno.

Ante esta restricción todos los festivales programados decidieron reubicarse, a excepción del Festival de Les Arts, que presentó un plan técnico y se comprometió a cumplir con la ordenanza.

Actuación de Leire Martínez en el festival de Les Arts 2026. EE

Sin embargo, tras una primera jornada marcada por las quejas de los asistentes porque los conciertos "no se oían", el Ayuntamiento de Valencia se vio obligado a decretar la suspensión de la segunda jornada por haber superado los decibelios marcados.

En este contexto, las asociaciones de promotores musicales MusicaProCV y Promfest reclamaron una reflexión "profunda" sobre el modelo cultural de la ciudad.

Los promotores consideraron que la cancelación de un festival de referencia nacional en el último momento "genera una enorme incertidumbre y proyecta una fragilidad que puede afectar a la confianza de artistas, promotores, empresas, patrocinadores y público".

El sector consideró que "resulta imperativo y urgente impulsar un marco estable de diálogo y colaboración entre administraciones públicas, profesionales, promotores, asociaciones vecinales y ciudadanía".