Feijóo refuerza su presencia en Valencia con un PPCV dividido ante su silencio sobre la elección del candidato

Alberto Núñez Feijóo volverá a Valencia este sábado. El retorno del líder del PP al territorio, donde no se ha prodigado mucho desde hace tiempo tras la crisis vivida en el partido a raíz de la dana, ha desatado multitud de especulaciones en el seno de la formación debido a que mantiene un destacado silencio sobre la elección del candidato a la Generalitat de 2027.

Mientras el jefe del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca, trabaja en el escenario de ser el cabeza de cartel, algo que en muchos sectores populares se ve como lo más natural, Feijóo todavía no ha movido ficha públicamente. Ni lo ha señalado, ni lo ha ungido ni ha comunicado la celebración de un congreso regional para que sea ratificado por la militancia.

Una incertidumbre que ha llevado, poco a poco, a la agitación en el PPCV. Mientras Génova no se mueve, dentro del partido los movimientos no cesan y ciertas divisiones son ya evidentes. Por ejemplo, entre los partidarios y los detractores de un cónclave. Dónde se sitúa la dirección nacional, nadie lo sabe todavía de manera oficial.

En todo este contexto, Feijóo regresa a Valencia. Concretamente, a Sueca. Y, más concretamente, a un acto con afiliados organizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y en el que también estará presente Pérez Llorca. Se prevé la asistencia de unas 1.200 personas en una exhibición de músculo del líder provincial.

Las diversas fuentes consultadas por este periódico coinciden en admitir que la postergación en la elección del candidato está despertando, si no bastante, cierto ruido interno. Hay desde quien alimenta las dudas de Génova sobre Pérez Llorca a quien simplemente entiende que la dirección nacional lleva sus tiempos.

Feijóo, dicen, no está en estos momentos centrado en otra cosa que no sea la situación nacional del PSOE y de Pedro Sánchez con las numerosas causas judiciales que le cercan. La última, la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un nuevo seísmo en el partido.

Su prioridad, indican, es estar totalmente preparado ante un hipotético adelanto de las elecciones generales, por lo que los asuntos territoriales a nivel orgánico no ocupan el primer lugar. Pese a las consecuencias que ya está teniendo en el caso de la Comunitat Valenciana.

Gestora y actores

El PPCV ha tenido una transición pacífica -para lo que podría haber sido- con la dimisión de Carlos Mazón y su relevo por Pérez Llorca. Sin embargo, Génova decidió establecer una gestora en el territorio, lo que lanzaba un mensaje de control y de interinidad.

A ello se le han unido otras circunstancias. Una, la intención del expresidente Francisco Camps de presentarse como candidato para liderar el partido en la Comunitat en un congreso. Aunque la mayoría de los populares valencianos cree que no tiene ninguna opción de obtener los apoyos necesarios -hay incluso quien piensa que al final no se acabaría siquiera presentando-, es un elemento distorsionador y preocupa en Génova.

Otra, los movimientos de Vicente Mompó, quien lleva una estrategia ya indisimulada de aparecer como una alternativa al liderazgo de Pérez Llorca. El presidente provincial mantiene bastante interlocución con el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Al igual que pasa con Camps -y salvando las distancias entre uno y otro-, existen voces que consideran que no es una opción real de candidato a la Generalitat y que tampoco se presentaría en un cónclave sin el aval de Génova. Sin embargo, sostienen, juega la bola para hacer valer el peso que tiene en el partido en la provincia de Valencia. En cualquier caso, que desde su entorno se alimenta su candidatura también resulta evidente.

El hecho de que Feijóo acuda a su acto del sábado, por tanto, tiene una lectura política inevitable pese a que desde el partido remarcan con bastante insistencia en que su asistencia no se puede interpretar como un espaldarazo a Mompó sobre Pérez Llorca por parte del líder nacional del PP.

En todo este juego aparece igualmente María José Catalá. La alcaldesa de Valencia se desvinculó de Mazón tras la dana y selló una conveniente paz con Pérez Llorca cuando fue el ungido por Génova para sustituirlo. Catalá era la favorita de Génova, pero comunicó su preferencia por el Ayuntamiento y el cambio de cromos resultaba muy arriesgado. Pérez Llorca apareció entonces como la opción más razonable.

La alcaldesa de Valencia -que mantiene una relación cercana con cargos de la dirección nacional como el portavoz del PP, Borja Sémper- sigue trabajando una aparente unidad con el presidente de la Generalitat, pero a la interna sus caminos no son los mismos.

Catalá, que precisamente este jueves celebra una cena para movilizar al partido en la ciudad y a la cual acuden Pérez Llorca y Miguel Tellado, no es partidaria de un congreso regional. En esa posición le acompañan otros cargos del partido, tanto autonómicos como nacionales. No creen que sea el momento de abrir el melón porque lo ven arriesgado.

"Hay que ganar elecciones, no congresos", dijo de manera clara la alcaldesa de Valencia este miércoles cuestionada sobre el asunto.

En la otra orilla se encuentran Pérez Llorca, Mompó, el resto de presidentes provinciales y más cargos del partido. Entienden que la militancia ha de elegir al líder pese a los sustos que pueda traer consigo un congreso.

La decisión de Génova sigue sin estar clara y denota la inseguridad que existe. Las últimas intenciones, de las que ha venido informando este periódico, pasaban por celebrar el cónclave en otoño junto al resto de los autonómicos. Seguramente de cara a octubre. Pero ya nada se da por hecho a estas alturas.

A las turbulencias que ya van de serie en esta situación de interinidad hasta que Génova resuelva, se ha unido la conmoción en el partido por el aneurisma sufrido por el director general de Transparencia Jorge Bellver, quien dimitió tras ser imputado en la macrocausa de presunta corrupción Azud y después de que el PPCV le abriera un expediente informativo.

Así que, en resumen, en el PPCV existe un batiburrillo de cuestiones que llevan a la agitación mientras el dedo señalador de Feijóo no apunte a la dirección del candidato.

El líder de los populares, en todo caso, trata ahora de aumentar esa presencia en la Comunitat pese a que el cambio de planes sea muy comentado. El PP valenciano preparaba un acto de Feijóo junto a Pérez Llorca. El evento se iba a celebrar el 5 de junio, pero se pospuso por motivos que no quedaron demasiado claros, aunque influyó la huelga de docentes. La fecha definitiva quedó entonces por cerrar.

Ahora ha elegido reaparecer en el evento de Mompó. El último acto al que asistió en Valencia fue el del cónclave del PP Europeo. Era abril de 2025 y el protagonismo de Carlos Mazón generó debate interno en el partido por su gestión de la dana de octubre de 2024, como todo lo relacionado con el expresidente de la Generalitat durante el tiempo que siguió en el cargo.

Después de aquel congreso, justo hace un año, Feijóo acudió a un almuerzo con militantes en Alicante en el que Mazón ejerció el anfitrión. Quería reactivar el partido, pero el contexto siempre fue muy difícil.