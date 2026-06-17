Feijóo elige para su retorno a Valencia el almuerzo del presidente de la Diputación, en el que participará Pérez Llorca

Alberto Núñez Feijóo tiene previsto acudir este sábado -si nada cambia a última hora, algo que podría ocurrir- al gran almuerzo organizado por el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, en Sueca. Se trata del primer acto de los populares valencianos en el que el líder nacional participará desde hace más de un año.

El dirigente volverá así a pisar Valencia tras posponer un acto conjunto que tenía previsto con el jefe del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca, sin que todavía le haya señalado como candidato ni anunciado un congreso regional.

La decisión de Feijóo tiene importancia y trae consigo lecturas políticas inevitables. Como informó EL ESPAÑOL, el PP valenciano preparaba un acto de Feijóo junto a Pérez Llorca. El evento se iba a celebrar el 5 de junio, pero se pospuso por motivos que no quedaron demasiado claros, aunque influyó la huelga de docentes. La fecha definitiva quedó entonces por cerrar.

El evento se pretendía enmarcar en la celebración del aumento de afiliados al PPCV. De acuerdo con fuentes del partido, cuenta con alrededor de 1.500 nuevos desde finales de 2025 y es el territorio en el que más crece la afiliación de toda España. La convocatoria quería servir para dar la "bienvenida".

En todo caso, tenía -y tiene- más significado político porque con él Feijóo pretende reforzar su presencia en el territorio.

Lo llamativo es que el líder del PP ha optado finalmente por sumarse al acto organizado por Mompó, en el que se espera la asistencia de alrededor de mil personas y en el que estará Pérez Llorca (que en principio pronunciará un discurso).

Todo ello en un contexto en el que los populares valencianos se encuentran en plena ebullición. Feijóo no ha ratificado todavía al presidente de la Generalitat como candidato ni ha concretado la celebración de un congreso regional que divide mucho al partido. Dirigentes como el propio Llorca y Mompó quieren que se convoque, mientras que otros cargos del partido como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no lo ven oportuno.

Cartel del evento.

En este contexto en el que Génova no aclara sus intenciones -en principio la intención pasaba por celebrar el cónclave en otoño, algo que ya no queda nada claro-, los movimientos se intensifican en el PPCV. El presidente de la Diputación lleva una estrategia indisimulada de aparecer como alternativa al jefe del Ejecutivo valenciano pese a que pocos lo ven como candidato real a la Generalitat.

A esto se unen otros movimientos internos en las que las familias del partido se reagrupan y mantienen interlocución con la dirección por su cuenta para tomar posición.

Las fuentes consultadas señalan que no se puede interpretar la asistencia de Feijóo como apoyo a Mompó frente a Llorca. Pero lo cierto es que el lugar elegido desata las especulaciones.

Presencia en Valencia

Lo que parece claro es que a la espera de que todo se resuelva, Feijóo quiere incrementar su presencia en un territorio tan importante como la Comunitat Valenciana y quiere hacerlo ya. Sabe lo que se juega en la autonomía y en la relevancia que tienen los votos para llegar a la Moncloa.

El último acto al que asistió en Valencia fue el del cónclave del PP Europeo. Era abril de 2025 y el protagonismo de Carlos Mazón generó debate interno en el partido por su gestión de la dana de octubre de 2024, como todo lo relacionado con el expresidente de la Generalitat durante el tiempo que siguió en el cargo.

Después de aquel congreso, justo hace un año, Feijóo acudió a un almuerzo con militantes en Alicante en el que Mazón ejerció el anfitrión. Quería reactivar el partido, pero el contexto siempre fue muy difícil.

Antes, en enero de 2025, el líder del PP visitó varios municipios afectados por la dana para contrarrestar la escasa presencia de Pedro Sánchez y mantuvo una reunión de trabajo con alcaldes y cargos del partido en la provincia.

Ya más recientemente, este pasado febrero, Feijóo participó en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

La dirección nacional del PP también comenzó a retomar su presencia en febrero en diversos actos de partido y en las Fallas. Pero llegó el ciclo electoral en varias autonomías, donde la cúpula del partido andaba desplegada en los territorios.

Así que ahora retoman la presencia. El secretario general del partido, Miguel Tellado, asistirá a la cena de este jueves organizada por María José Catalá.