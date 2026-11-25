El PSOE denuncia en la Junta Electoral los buses de Hazte Oír en Valencia con el lema "Sánchez mata"

El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral de Valencia los autobuses de Hazte Oír con los lemas "Sánchez mata", "PSOE mata", "Sánchez corrupto", "PSOE corrupto" y "sumiso". Se trata de una acción que el partido ya ha realizado en varias ocasiones en la presente campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La organización anunció en una nota de prensa que llevaría estos autobuses a Valencia y a Paiporta, uno de los municipios más afectados por la dana de 2024.

En su denuncia, el PSOE señala que la acción de Hazte Oír incumple la Ley Electoral. La imagen de "sumiso", indican, "claramente está dirigida a transmitir un mensaje sobre la actuación del presidente y del partido al que pertenece en relación con la política exterior y las relaciones con Marruecos".

"Se integra en el conjunto de lemas y mensajes del autobús y constituye un elemento adicional de propaganda electoral en favor o en contra de determinadas opciones políticas, difundida mediante un medio de transporte utilizado como soporte comercial móvil durante el periodo electoral", argumentan.

"Esta combinación de imagen y texto no constituye una mera opinión aislada, sino un mensaje político simplificado y de fuerte carga emocional, dirigido a desacreditar de forma extrema la figura del candidato y la opción política que representa, presentándolos como sumisos a intereses extranjeros, responsables de tragedias y corruptos", incide el PSOE.

"Difundido mediante un medio de transporte rotulado que recorre las calles de Valencia en periodo electoral, y complementado con el reparto de una 'guía de voto', este mensaje produce un daño irreparable a la imagen del candidato y del partido y fomenta hostilidad hacia una persona concreta y hacia una determinada opción política, en un momento en que la Ley Electoral exige máxima neutralidad y igualdad en la contienda", añaden.

Asociación privada

El PSOE recuerda que Hazte Oír es una asociación privada, pero "mediante la organización de estos actos y el reparto de la 'guía de voto' está realizando actividades dirigidas a la captación de sufragios".

"Ha organizado y financiado una auténtica campaña de propaganda electoral contra un candidato y un partido, utilizando soportes comerciales móviles (autobuses y camiones LED) y repartiendo una 'guía de voto' en periodo electoral" remarcan los socialistas en la denuncia.

Algo que, en su opinión, "excede con mucho la crítica política ordinaria y produce un descrédito grave e irreparable de una opción política en un momento decisivo del proceso electoral".

Por todo ello, piden a la Junta Electoral que retire todos los soportes de propaganda. Hazte Oír, por su parte, asegura que seguirá adelante con la campaña.