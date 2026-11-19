El PP de la Comunitat Valenciana trabaja en la máxima movilización de sus cargos, bases y simpatizantes para el mitin de la Plaza de Toros del próximo 21 de noviembre. Será el más multitudinario que protagonice el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Génova prepara un despliegue de varios de sus cargos para esta jornada. No serán todos porque se encuentran recorriendo diversos puntos de España. En Valencia se espera al secretario general de los populares, Miguel Tellado; al portavoz del partido, Borja Sémper; al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo; al vicesecretario de Economía, Alberto Nadal; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o a la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

También está previsto que asistan presidentes autonómicos de varios territorios, señalan fuentes del partido, aunque todavía no está cerrada la lista definitiva.

La estructura del PP de la Comunitat Valenciana dirigido por Juanfran Pérez Llorca lleva trabajando semanas a todos los niveles para lograr el lleno. Se prevé que acudan entre 10.000 y 12.000 personas. Esta última cifra es el aforo completo de la Plaza de Toros.

Especialmente relevante está siendo el papel del partido en la provincia de Valencia, liderado por Vicente Mompó. Según fuentes populares, la estimación es que asistan unas 7.000 personas de la provincia, de las cuales unas 1.500 serán de Valencia ciudad.

El partido ha preparado 140 autobuses desde multitud de municipios. Casi 300 si se suman Alicante y Castellón. La Plaza de Toros, indican, se llenará con la gente de la Comunitat Valenciana casi en su totalidad.

En el acto intervendrán -como suele ser habitual- Mompó, la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso, María José Catalá, Pérez Llorca y Feijóo como colofón.

El PPCV, a examen

Los nervios cunden en el PPCV. La imagen de la Plaza de Toros, símbolo histórico de victorias populares, va más allá de una fotografía aérea potente que sirva para demostrar fuerza. El objetivo es transmitir una capacidad de movilización de caballo ganador que se traduzca en apoyo en las urnas. Pero el resultado también afectará a la formación tanto a nivel autonómico como nacional.

En cuanto a lo primero, se trata de una prueba de fuego para la organización valenciana de arriba a abajo, que está siendo puesta a prueba. Desde sus direcciones provinciales -especialmente la de Valencia- hasta sus candidatos. Aunque si a alguien se examinará en esta cita y en el posterior resultado de los comicios será al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El jefe del Ejecutivo autonómico todavía no ha sido ratificado como candidato por parte de Feijóo en una dilación que ha provocado una división total a la interna. La previsión es que lo haga tras los comicios.

Mientras, el PP valenciano ha bajado las armas públicamente en esta campaña pese a todo el ruido que ha precedido a las elecciones. Pero el paréntesis electoral no es la firma de la paz en absoluto. De hecho, la confección de las listas ya provocó importantes tensiones que no han trascendido. Ni Catalá ni Mompó mantienen buena sintonía ni el presidente de la Diputación ha zanjado su pulso a Pérez Llorca.

Unidad

Feijóo, sin embargo, no se puede permitir ningún patinazo. Él se juega todo su futuro en esta cita y no quiere distorsiones de ningún tipo. Génova ordenó unidad -prácticamente bajo aviso de apercibimiento- y así se está cumpliendo. Actos conjuntos, redes sociales a todo trapo, caras sonrientes y armonía.

Se dice que la victoria en la Comunitat Valenciana condiciona la nacional por el importante granero de votos que supone. Y lo cierto es que cuando el PP gana las generales también ha ganado las elecciones antes en este territorio.

La encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada el pasado octubre apuntó a que los populares mantendrían los 13 escaños en esta autonomía el 29-N. Y uno de los diputados más importantes que se juegan es el sexto por Valencia. Los sondeos lo ponen del lado del PP, pero de manera ajustada. El PSPV-PSOE y Vox pugnan por quitárselo.

Así que en todo este contexto llega el mitin del sábado. A lo que se suma que la Plaza de Toros también será el escenario en el que Santiago Abascal celebre su cierre de campaña el 27 de noviembre. La pugna por la imagen del lleno del coso en el bloque de la derecha será el broche del 29-N.

En el de la izquierda, el PSPV-PSOE no se ha aventurado ni a plantearse acudir a la plaza y han renunciado a competir por grandes mítines. Pedro Sánchez protagonizó un acto de precampaña en el polideportivo del Cabanyal recién dimitido Óscar Puente tras el accidente de Urda. Los socialistas trabajan con un calendario en el que no está previsto que visite la Comunitat en campaña.