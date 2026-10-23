Venden una casa rural de 491 m2 en una parcela de 4.300 m2 en plena naturaleza y a 15 minutos de la playa

Vivir rodeado de naturaleza, con vistas a la montaña y una piscina privada cerca de la costa es posible en Valencia. Una vivienda situada en la localidad de Barx, en la comarca de La Safor, reúne estas características y se encuentra actualmente a la venta por 549.000 euros.

El inmueble, anunciado en Idealista, cuenta con 491 metros cuadrados y una parcela de 4.386 metros cuadrados. Está ubicado en la urbanización de La Drova, una zona residencial conocida por su tranquilidad y su entorno natural, a unos 10 o 15 minutos en coche de las playas de Gandía.

La propiedad destaca por sus dimensiones, tanto interiores como exteriores, en una zona donde, según la descripción del anuncio, las parcelas suelen ser considerablemente más pequeñas.

Su localización en una zona de gran privacidad es ideal para disfrutar de la tranquilidad y de la naturaleza con sus privilegiadas vistas a las montañas.

La casa dispone de cuatro habitaciones y seis baños, además de terraza, balcón, armarios empotrados, trastero y garaje incluido en el precio. Se trata de una vivienda independiente de una planta, en buen estado de conservación y con orientación sur.

Uno de sus principales atractivos es el espacio exterior. La finca cuenta con una piscina privada de 15 por ocho metros, rodeada de terrazas, zonas de descanso, un área de barbacoa y jardines consolidados. Un conjunto pensado para aprovechar el clima mediterráneo durante buena parte del año.

La propiedad también incorpora una bodega de grandes dimensiones, concebida como espacio multifuncional y de entretenimiento, un apartamento independiente para invitados y una casa en un árbol completamente equipada. Estos elementos amplían las posibilidades de uso de la finca y la diferencian de otras viviendas de la zona.

La ubicación es otro de los puntos destacados del inmueble. El núcleo urbano de Barx se encuentra a unos dos kilómetros, mientras que Gandía y sus playas están aproximadamente a entre 10 y 15 minutos en coche.

Barx

Barx es un municipio del interior de la comarca de La Safor, en la provincia de Valencia. Rodeado de montañas y vegetación mediterránea, destaca por su tranquilidad y por conservar un entorno natural privilegiado.

Uno de sus principales atractivos es su proximidad al macizo del Mondúver, un espacio montañoso que ofrece numerosas posibilidades para practicar senderismo y descubrir paisajes característicos del interior valenciano, con barrancos, cuevas y frondosos bosques.

Otro de los lugares de interés de Barx es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, situada en la plaza de la Iglesia, en pleno casco urbano. El templo, cuyos orígenes se remontan a los siglos XVII y XIX, forma parte del patrimonio histórico del municipio y está vinculado a las fiestas patronales en honor a San Miguel y la Divina Pastora.

Su cercanía con la capital de la provincia lo convierte en un lugar ideal para contar con una segunda residencia y acudir a la vivienda en los meses de verano.