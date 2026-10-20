La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press / Jesús Hellín

Entra en vigor: los trabajadores de una misma empresa podrán reducir su jornada para cuidar al mismo familiar

Una nueva reforma en la norma podría cambiar el paradigma para el trabajador, beneficiándolo.

El derecho individual del empleado a las reducciones de jornada se veía coartado cuando dos o más trabajadores de la misma empresa tuvieran a su cargo el cuidado del mismo familiar. Sin embargo, esto cambiará pronto.

Hasta entonces, el empresario podía limitar este ejercicio simultáneo "por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito", debiendo en tal caso ofrecer un plan alternativo que asegurase el disfrute de ambas personas trabajadoras y que facilitara el ejercicio de los derechos de conciliación.

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2026, de 1 de octubre el próximo 23 de octubre, las reglas cambian: se modifica el apartado 6 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Así, se establece que cuando el hijo/a padezca "una gran discapacidad o gran dependencia que requiera cuidados continuos, el derecho a la reducción de jornada podrá mantenerse más allá de los límites de edad previstos (23 años), mientras persista la necesidad de cuidado debidamente acreditada y se mantenga la convivencia con la persona beneficiaria".

"En estos supuestos de especial intensidad asistencial, ambos progenitores podrán compartir el porcentaje de reducción de jornada, de forma simultánea y proporcional al tiempo de reducción asumido por cada uno de ellos, sin que la suma de las reducciones supere el 100% de la jornada, con independencia de su estado civil", señala.

Los convenios colectivos podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

"En los supuestos de nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho o cuando se acredite ser víctima de violencia de género, el derecho a la reducción de jornada se reconocerá a favor del progenitor, guardador o acogedor con quien conviva la persona enferma, siempre que cumpla el resto de los requisitos exigidos", se añade en la modificación.

Además, cuando la persona con gran discapacidad o dependencia contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la reducción de jornada quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para acceder a la misma.

En el ejercicio de este derecho se tiene en cuenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para evitar la perpetuación de roles y los estereotipos de género.