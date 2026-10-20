Carlos Carbonell, propietario de 14 pisos: "Comprar viviendas no es un delito, estamos dando una solución al mercado"

La crisis de la vivienda es uno de los principales temas de debate en el país. Los altos precios, la falta de oferta y las dificultades de los jóvenes para acceder a un inmueble han puesto el foco sobre la necesidad de sacar adelante políticas que desatasquen esta situación.

"Comprar viviendas no es un delito, de hecho estamos proporcionando una solución al mercado", asegura Carlos Carbonell, propietario de 14 inmuebles.

El que fuera jugador del Valencia CF gestiona un amplio patrimonio de propiedades que tiene alquiladas. Además, en sus redes sociales ofrece consejos y asesoramiento acerca del mercado inmobiliario.

Para él, la problemática se encuentra en el equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda. "Pongamos que regalo mis 14 viviendas a mis 14 inquilinos. ¿Qué se soluciona? Sigue habiendo cola para entrar en pisos de alquiler y en pisos para comprar. No soluciona nada, el problema es de oferta y demanda", sostiene.

En este sentido, Tropi asegura que "aunque obviamente la demanda no la puedes frenar, lo que tienes que hacer es fomentar la oferta".

"Hace falta que el Gobierno ponga facilidades con el suelo, con constructores, para que se construya vivienda pública, privada y de todo tipo porque es la única solución", explica.

Vinculado con la crisis de la vivienda, el precio del alquiler ha subido un 6 por ciento en la Comunitat Valenciana durante el último año, hasta situarse en los 13,2 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios de Idealista. De forma trimestral el precio ha crecido un 0,7 % aunque en el último mes se ha contraído un 0,4 %.

Subida del alquiler

El precio medio de los arrendamientos ha subido un 3,1 % en la ciudad de Valencia durante el último año, hasta dejar el precio del metro cuadrado en 16,3 euros. En el último trimestre, en cambio, el precio en la ciudad se ha reducido un 0,8 %.

La provincia valenciana ha experimentado una subida de precio de un 5 % hasta situar la renta del metro cuadrado en 14,2 euros mensuales.

En cuanto a la provincia de Alicante sus precios han crecido un 7,1 % durante los últimos doce meses, hasta situarse en 12,7 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone el precio máximo desde que el portal web tiene registros.

En la capital alicantina los propietarios piden un 5,9 % más por arrendar sus viviendas que hace un año, con una media de 13,9 euros/m2.

Por su parte, en Castellón ha registrado un crecimiento del 9,5 % interanual en el precio de sus viviendas en alquiler. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 9,4 euros/m2 mensuales.

En Castellón de la Plana la renta media se sitúa en los 9,7 euros/m2 mensuales, lo que significa una subida del 10,6 % interanual, aunque supone una reducción del 0,8% con respecto al mes pasado.

Para el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, "el precio del alquiler parece que lentamente va atenuando su crecimiento. Lo que no se soluciona ni se solucionará a corto y medio plazo es el acceso a la vivienda, especialmente en los mercados más intervenidos. La oferta de vivienda en alquiler sigue en caída libre, desplomándose y dificultando aún más el acceso, especialmente de los más vulnerables y las clases medias".