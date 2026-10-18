Valderrama pide prudencia: "la peor parte" del temporal llegará esta tarde a partir de las 14

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido este domingo no bajar la guardia ante el episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Comunitat Valenciana, porque la situación más delicada se prevé a partir de las 14.00 horas, sobre todo en el litoral sur de València y el norte de Alicante.

Tras la reunión de coordinación, Valderrama ha detallado que los servicios de Emergencias han gestionado 112 incidencias de carácter leve, vinculadas en su mayoría a desprendimientos de cascotes, caída de ramas o dificultades en la circulación. También se han atendido a conductores que quedaron atrapados, aunque no consta ninguna persona herida.

“La noche ha sido tranquila, pero no nos confiemos. Afortunadamente, las lluvias y tormentas más intensas se han producido en el mar”, ha señalado el conseller, quien ha insistido en que el momento más crítico comenzará por la tarde por la acumulación de precipitaciones persistentes.

“El riesgo continúa. La ciudadanía debe mantener las medidas de autoprotección y prevención”, ha añadido.

Además del aviso rojo activo en el litoral de València y Alicante, Valderrama ha recordado que casi toda la mitad sur de la Comunitat permanece en nivel naranja, con posibilidad de registrar hasta 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las previsiones apuntan, asimismo, a vientos de 80 a 90 kilómetros por hora en la costa desde las 20.00 horas, capaces de provocar olas de hasta cuatro metros.

El conseller ha recomendado seguir únicamente los canales oficiales de información y evitar desplazamientos no imprescindibles durante las próximas horas. La AEMET mantiene el nivel rojo por precipitaciones en el litoral sur de València y el norte de Alicante, con acumulados que pueden alcanzar 150 milímetros en 12 horas.

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