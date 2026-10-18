Estos son los municipios de la Comunitat en los que se suspenden las clases este lunes por el temporal

Diez municipios de Valencia y Alicante han decidido suspender las clases este lunes como precaución ante el temporal de lluvias torrenciales registrado este domingo. La decisión llega mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso rojo por precipitaciones intensas y tormentas hasta las 10.00 horas.

Entre las localidades afectadas figuran Gandía, Tavernes de la Valldigna, Piles, Oliva, Benirredrà, Alzira, L'Alcúdia, Fortaleny y Algemesí, todas ellas en la provincia de Valencia. En Alicante, El Verger también ha anunciado la cancelación de la actividad docente.

No se descarta que más municipios se sumen a esta medida a lo largo de la tarde, una vez que los ayuntamientos celebren las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para evaluar la evolución del temporal.

Por su parte, la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) activaron el pasado viernes el nivel de Emergencia 2. Esta situación supone el cierre de los campus y la suspensión de las actividades presenciales de carácter cultural, deportivo y social.

Ambas instituciones han solicitado a su comunidad universitaria que no inicie desplazamientos para incorporarse este lunes hasta que se conozca la actualización del nivel de emergencia, prevista para esta tarde.

La Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias y tormentas intensas para mañana hasta las 10.00 horas en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

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