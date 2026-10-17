Pons, Catalá, Mompó y Camarero abren la precampaña en Valencia: "España necesita un cambio"

El PP de Valencia ha iniciado este sábado su precampaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre con un mensaje centrado en el cambio político, la recuperación de la eficacia del Estado y, sobre todo, el acceso a la vivienda.

El acto, celebrado en la Universitat Catòlica de València, ha reunido a Esteban González Pons, María José Catalá, Vicent Mompó y Susana Camarero.

González Pons ha defendido que España necesita “un cambio” que, a su juicio, representa el Partido Popular. El portavoz popular en el Parlamento Europeo ha sostenido que el Estado debe “volver a funcionar” y “servir a los españoles”, porque “los españoles funcionan, pero el Gobierno no”.

Críticas al Gobierno central

El eurodiputado ha sostenido que la gestión de un Estado se mide en cuestiones cotidianas: la puntualidad de los trenes, las listas de espera sanitarias o la posibilidad de que los jóvenes accedan a una vivienda.

En su opinión, durante los últimos años el Ejecutivo se ha ocupado más de los problemas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de los de los ciudadanos.

González Pons también ha cargado contra la gestión del Gobierno en materia presupuestaria, financiación autonómica, seguridad, inmigración y fondos europeos. Ha asegurado que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura y la aprobación de una financiación singular para contentar a un partido catalán evidencian, según él, que “el Estado en España ha desaparecido”.

Además, ha vinculado la corrupción al entorno de Sánchez y ha hecho referencia al caso de la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo. También ha mencionado el apagón eléctrico que afectó a España y Portugal, la polémica de las pulseras antimaltrato y la dimisión de Montse Mínguez en medio de las preguntas por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La vivienda, eje del acto

La alcaldesa de València y presidenta del PP de la ciudad, María José Catalá, ha situado la vivienda en el centro del discurso. Ha acusado al Gobierno central de dedicar más tiempo a los “escándalos y la corrupción” que a los problemas reales de la ciudadanía y ha defendido que las soluciones llegan “con políticas que funcionan”, no con “más anuncios ni más mentiras”.

Catalá ha destacado que, en tres años, el Ayuntamiento ha puesto en marcha 1.000 viviendas públicas, de las que 523 ya están construidas. También ha reprochado al Gobierno de Sánchez que lleve años anunciando 600 viviendas en el antiguo cuartel de Ingenieros y en el Parque de Artillería sin que se haya iniciado ninguna obra.

La alcaldesa ha recordado además la activación de 18 planes urbanísticos que permitirán desarrollar 13.000 viviendas, 3.000 de ellas públicas, así como la creación de la Agencia Municipal de Alquiler.

Mompó apela a la movilización

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha criticado la dimisión de la portavoz socialista en plena polémica por los inmuebles vinculados a su pareja. “El PSOE ha desahuciado a su portavoz. Qué metáfora más gráfica de un partido atrapado en su hipocresía”, ha afirmado.

Mompó ha lanzado un mensaje dirigido a quienes, pese a estudiar, trabajar y esforzarse, encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda. Ha pedido a los militantes y simpatizantes no dar ningún voto por hecho y ha defendido que España debe elegir entre un Gobierno “al servicio de sus privilegios” y otro “al servicio de los ciudadanos”.

Gestión del Consell

La vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha definido la actual legislatura como “la legislatura de la vivienda”. Ha destacado que la Generalitat ha movilizado 6.861 viviendas a través del Plan Vive Comunitat Valenciana y ha contrapuesto esa cifra a las cero viviendas que, según ella, impulsó el anterior Gobierno del Botànic.

Camarero también ha puesto en valor los 90 millones de euros destinados a ayudas al alquiler para jóvenes. Según ha asegurado, en los dos últimos años todos los solicitantes que cumplían los requisitos han recibido la ayuda, frente a los 16.000 jóvenes que se quedaron sin ella durante la etapa del Botànic.

La ausencia de Pérez Llorca

El gran ausente del acto ha sido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que no ha acudido a la puesta de largo de la precampaña del PP valenciano ni ha sido mencionado por ninguno de los cuatro oradores. Su ausencia ha llamado la atención en un momento de tensión interna en el PPCV, con el partido pendiente de la configuración de las listas al Congreso y de la ratificación del propio Pérez Llorca como candidato a la Generalitat.

El jefe del Consell sí tiene previsto participar este lunes en un encuentro con militantes en Albatera junto al presidente provincial de Alicante, Toni Pérez, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.