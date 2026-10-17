Confirmado: ayudas de hasta 12.500 euros para los jóvenes menores de 36 años que compren su primera vivienda

Los jóvenes de la Comunitat Valenciana podrán acceder a ayudas de hasta 12.500 euros para comprar su primera vivienda.

La iniciativa, que se desarrollará a través de la Fundació Caixa Ontinyent y cuya puesta en marcha está prevista para 2027, tiene como objetivo reducir las dificultades económicas que supone afrontar la compra de una vivienda y complementar los mecanismos de financiación que ya existen.

La propuesta fue presentada por el presidente de Caixa Ontinyent, José Pla, el director general, José Sanfelix, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quienes destacaron la necesidad de impulsar nuevas soluciones que contribuyan a facilitar el acceso a la vivienda entre la población joven.

El programa estará dirigido a jóvenes menores de 36 años que necesiten financiación hipotecaria para adquirir su primera vivienda, según informó la entidad en un comunicado.

Para acceder a las ayudas, los solicitantes deberán contar con unos ingresos máximos equivalentes a 5,5 veces el IPREM, lo que supone aproximadamente 46.200 euros anuales.

La vivienda deberá estar situada en la Comunitat Valenciana y su precio de adquisición no podrá superar los 250.000 euros.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 5% del importe del préstamo, con un importe máximo de 12.500 euros por beneficiario.

Esta aportación se distribuirá durante los tres primeros años de vida del préstamo hipotecario, con el fin de aliviar el esfuerzo económico que supone afrontar una hipoteca en sus primeros años.

Complemento

Esta nueva medida reforzará los instrumentos que Caixa Ontinyent ya pone a disposición de los jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda.

En este sentido, la Entidad participa en los programas de avales impulsados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y se encuentra adherida a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la adquisición de la primera vivienda.

Gracias a estos mecanismos, los jóvenes pueden acceder a financiación de hasta el 100% del precio de compra de la vivienda en los supuestos contemplados por dichos programas.

De forma complementaria, Caixa Ontinyent trabaja también en el lanzamiento de un nuevo producto de ahorro destinado específicamente a jóvenes que tengan como objetivo adquirir una casa en el futuro.

Se tratará de una cuenta remunerada diseñada para favorecer el ahorro previo a la compra y ayudar a los futuros propietarios a planificar con antelación su proyecto de vivienda.

Además, permitirá visualizar de forma práctica el esfuerzo económico que supondrá la futura hipoteca, facilitando una mejor educación financiera y una preparación más realista de la compra, según las mismas fuentes.

1.000 euros más

El Ayuntamiento de Ontinyent también contribuirá directamente a facilitar la compra de la primera vivienda por parte de los jóvenes, complementando las ayudas impulsadas por Caixa Ontinyent y la Generalitat Valenciana.

En concreto, el consistorio habilitará una aportación adicional de hasta 1.000 euros por beneficiario, a través de un convenio con Caixa Ontinyent, destinada a ayudar a cubrir gastos asociados a la adquisición, como el seguro contra incendios obligatorio y los costes de tasación del inmueble.

Esta medida se suma al Plan de Vivienda municipal, que contempla una inversión pública de 2,5 millones de euros entre 2027 y 2030 para ampliar la oferta de vivienda pública, favorecer la incorporación de inmuebles al mercado del alquiler e impulsar la rehabilitación.

De esta manera, el Ayuntamiento busca actuar tanto para aumentar la disponibilidad de viviendas como para facilitar el acceso a la propiedad a quienes desean adquirir su primera casa.