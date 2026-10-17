La AEMET y el 112 activan el nivel rojo y naranja por lluvias y tormentas este domingo en Valencia

El sistema de emergencias 112 Comunitat Valenciana, junto con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha ascendido a nivel rojo en el sur de Valencia y el Norte de Alicante.

Las zonas afectadas por el aviso rojo son la comarca de El Combat; la Marina Alta y El Safor; parte de la Ribera Alta y parte de la Ribera Baja.

Asimismo, el aviso naranja —riesgo importante— seguirá activo por precipitaciones y tormentas en Sagunto y en toda la franja costera norte de la provincia de València. La alerta estará en vigor durante todo el domingo, 18 de octubre.

En las zonas de alerta roja, las lluvias podrían acumular hasta 200 litros por metro cuadrado en doce horas y 300 litros por metro cuadrado en un día.

En las zonas de aviso naranja, las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes. La previsión apunta a una acumulación de 40 litros por metro cuadrado en una hora y de 80 litros en 12 horas.

El aviso se ha establecido entre las 10:00 y las 23:59 horas y Aemet advierte de que el peligro meteorológico es extraordinario y de que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos "muy graves o catastróficos".

El aviso rojo se mantendrá el lunes, día 19, en la misma zona (litoral norte de Alicante y sur de Valencia), entre las 00:00 y las 10:00 horas.

Otros avisos activos

Desde las 18.00 horas del domingo hasta las 19.59 horas del lunes, 19 de octubre, permanecerá activa una alerta amarilla por fenómenos costeros.

Asimismo, el aviso por lluvias y tormentas bajará a nivel amarillo a partir de las 00.00 horas del lunes y se mantendrá hasta las 11.59 horas de ese día.

Las autoridades recomiendan seguir la información a través de canales oficiales.

Recomendaciones de seguridad

El Ayuntamiento de Sagunto ha recordado una serie de medidas para reducir riesgos ante las precipitaciones intensas. Entre ellas, destaca mantenerse informado en tiempo real mediante los avisos del consistorio, AEMET y el 112 Comunitat Valenciana.

También aconseja evitar usar el vehículo salvo que resulte imprescindible. Si es necesario desplazarse, se recomienda optar por vías principales y autopistas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y detener la marcha si la visibilidad empeora.

Además, pide no cruzar ni permanecer junto a barrancos, cauces fluviales u otras zonas donde pueda acumularse agua, ni aparcar en estos lugares.

Por último, solicita asegurar toldos y persianas, no obstruir los desagües y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua o por rachas de viento intensas.