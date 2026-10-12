Pilar Bernabé encabezará la lista del PSOE por Valencia en las generales por delante de Arcadi España y Rebeca Torró

Pilar Bernabé será la cabeza de lista del PSOE por Valencia en las generales del 29 de noviembre. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana irá por delante del ministro de Hacienda, Arcadi España, y de la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró.

La decisión, confirmada a EL ESPAÑOL por fuentes socialistas y adelantada este lunes por Levante-EMV, supone una estrategia inédita por parte de los socialistas, ya que Bernabé mantendrá también su candidatura a la Alcaldía de Valencia.

En consecuencia, la también secretaria de Igualdad del PSOE y líder provincial del partido pugnará con María José Catalá (PP) y Mónica Oltra (Compromís) por la Alcaldía de Valencia siendo diputada en el Congreso de los Diputados.

La maniobra se enmarca en el 'todo o nada' con el que Pedro Sánchez afronta las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El Presidente del Gobierno ha decidido no escatimar ni un solo activo electoral ante la inminente cita. Por ello ha requerido a la dirigente para la contienda.