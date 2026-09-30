Venden una casa rural de 328 m2 con amplias estancias y parcela de 5.800 m2: "Es una espectacular finca"

Una casa rural de 328 metros cuadrados y una parcela de 5.800 metros cuadrados. Así es una de las viviendas que hay a la venta en el mercado inmobiliario de la provincia de Valencia y que son oportunidades que pasan desapercibidas para muchos por no estar ubicadas en el centro de la ciudad.

La propiedad anunciada en el portal de vivienda Idealista se encuentra en Chiva, Valencia, y presenta una propuesta que combina espacios amplios, zonas exteriores y rincones pensados para disfrutar durante todo el año.

Según el anuncio, la vivienda se encuentra en la zona de Sierra Perenchiza-Cumbres de Calicanto-Santo Domingo y está a la venta por 500.000 euros. En su amplio interior dispone de cinco habitaciones y tres baños.

La finca presenta una superficie construida considerable y se distribuye alrededor de una vivienda principal con cuatro dormitorios y dos baños en la planta baja, además de una estancia situada en una torre superior con cubierta piramidal.

Uno de los elementos más singulares de esta propiedad es esa torre, que aporta un espacio diferenciado al conjunto. La distribución busca mantener ambientes dentro de una finca concebida para combinar privacidad, descanso y reuniones.

El exterior amplía las posibilidades de la vivienda. La parcela de 5.800 metros cuadrados incorpora jardines, terrazas, porches y zonas de descanso, además de una piscina privada acompañada de un baño exterior independiente.

La zona de piscina se completa con un espacio destinado al paellero y la barbacoa, una instalación orientada a reuniones familiares o con amigos. Junto a estas áreas aparecen también rincones exteriores y zonas chill out. "Es una espectacular finca", reza el anuncio.

Otro de los atractivos que destaca el anuncio es una vinoteca privada subterránea, planteada como un espacio de estética tradicional. El inmueble también dispone de chimenea, jardín y terraza, elementos incluidos entre sus principales características.

La finca fue construida en 1987 y, según la información del anuncio, se encuentra en buen estado. Su planteamiento permite utilizarla como residencia habitual o segunda vivienda, con espacios exteriores diseñados para aprovechar el entorno.

Además del uso residencial, la descripción señala posibilidades para organizar eventos privados y celebraciones, como bodas íntimas, comuniones, bautizos o cumpleaños. La amplitud de la parcela y sus ambientes permiten plantear distintas actividades.