Alumnos de Valencia se unen a una iniciativa mundial para fomentar el bienestar como pilar de la educación

British School of Valencia (BSV) ha celebrado la octava edición del Global Be Well Day, una iniciativa internacional de Cognita que este año ha puesto el foco en el bienestar físico.

El centro educativo ha extendido la acción durante toda una semana con actividades adaptadas a las diferentes edades y etapas educativas.

La programación se ha diseñado con el objetivo de que los alumnos puedan moverse, disfrutar, descubrir nuevas formas de cuidar su cuerpo y compartir experiencias con compañeros y profesores, integrando estos hábitos como una parte esencial de su desarrollo, según informó el centro en un comunicado.

"El bienestar es una parte fundamental de la educación que queremos ofrecer en BSV. Iniciativas como el Día Mundial del Bienestar nos permiten reforzar este compromiso y hacerlo de una manera que involucra a toda nuestra comunidad educativa", señaló Jake Capper, director de British School of Valencia.

En esta línea, destacó la importancia de que alumnos de distintas edades y profesores compartan una misma celebración en torno a hábitos que deben acompañarles durante toda la vida.

Actividad física

En Infantil, los alumnos han realizado actividades deportivas y de movimiento adaptadas a su edad, mientras que en Primaria la jornada central arrancó con la interpretación de la canción del Global Be Well Day y continuó con propuestas como baloncesto, ping-pong y baile, acompañadas de música y con un marcado carácter participativo.

"Queríamos que los alumnos vivieran el bienestar de una forma cercana, práctica y, sobre todo, divertida, haciendo que el movimiento formara parte de una celebración compartida", explica Miss Lee, líder de Pastoral de Infantil y Primaria.

"Es importante que estos hábitos se introduzcan desde edades tempranas, porque el bienestar no es algo que trabajemos únicamente en un día concreto, sino una parte del desarrollo de nuestros alumnos", añadió.

En Secundaria, la programación se ha extendido durante toda la semana a través del Lunes de la Salud Mental, Martes a Todo Volumen, Miércoles de Talleres, Jueves para Conocer otras Culturas y Viernes Solidario.

Las actividades han incluido ejercicios de respiración y estiramientos, rutinas de activación física, talleres rotatorios y sesiones de baile organizadas por el Club de Correspondencia.

El alumnado también ha podido aproximarse a otras culturas a través del movimiento, descubriendo disciplinas menos habituales como el sepak takraw, kabaddi, hurling, sumo y capoeira, además de conocer el origen y significado de expresiones culturales como el haka.

La propuesta busca transmitir que el bienestar físico va más allá de practicar deporte y puede incorporarse al día a día mediante pequeñas rutinas relacionadas con el movimiento, la respiración o la actividad compartida.

El centro considera además que estas experiencias contribuyen a la convivencia, el sentimiento de pertenencia, la confianza y la motivación de los estudiantes.

Una caminata solidaria

Como cierre de la semana, BSV ha celebrado Move for SASM, una iniciativa que ha reunido a alumnos de Secundaria, profesores y familias para realizar un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros caminando, corriendo o trotando por el antiguo cauce del Turia.

La actividad incorporó además una vertiente solidaria mediante una aportación de un euro por participante destinada a la Fundación SASM, entidad elegida por los propios alumnos y dedicada a favorecer la inclusión social y laboral y la participación activa de personas y colectivos con necesidades especiales, especialmente aquellas vinculadas a problemas de salud mental. La iniciativa ha permitido recaudar 362 euros.

"Este año queríamos que nuestros alumnos entendieran el bienestar físico desde una perspectiva más amplia y que toda nuestra comunidad pudiera formar parte de esta celebración", explicó Miss Barker, líder de Pastoral de Secundaria.

El Global Be Well Day se enmarca en el compromiso de Cognita con el bienestar recogido en su Be Well Charter y refuerza un enfoque que British School of Valencia desarrolla durante todo el curso a través del acompañamiento pastoral, el desarrollo personal y social, la educación física, la actividad deportiva, la convivencia y diferentes acciones relacionadas con la salud mental y el cuidado emocional.

De este modo, la celebración constituye una oportunidad para hacer visible un trabajo continuado con el que BSV busca que el bienestar físico, emocional y social forme parte de la educación integral de sus alumnos, tanto dentro como fuera del aula.