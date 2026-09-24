El IX Congreso de Derecho Sanitario sitúa el alzhéimer en el centro del debate médico, jurídico y social

El IX Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana ha iniciado este jueves su novena edición situando el alzhéimer y los retos médicos, jurídicos, éticos y sociales asociados a la enfermedad en el centro del debate.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participado en el acto inaugural de un encuentro que reunirá, a lo largo de sus dos jornadas, a más de 700 participantes entre profesionales y expertos de los ámbitos jurídico, sanitario, científico, académico y social.

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), Carlos Fornes, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los participantes en un acto en el que también han intervenido el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Tomás Cobo; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza; y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha cerrado las intervenciones.

Durante su intervención, Carlos Fornes ha destacado la consolidación del congreso como espacio de encuentro entre profesionales de diferentes disciplinas y ha incidido en la necesidad de abordar los grandes retos sanitarios desde una perspectiva que integre el derecho, la medicina, la ciencia y la sociedad.

El presidente de la ADSCV ha puesto especialmente el acento en el alzhéimer, uno de los grandes ejes de esta novena edición, y en las múltiples cuestiones que plantea una enfermedad que trasciende el ámbito estrictamente médico.

"El derecho sanitario debe estar preparado para dar respuesta a una medicina que está cambiando a enorme velocidad, pero debemos hacerlo sin perder nunca de vista que detrás de cada debate jurídico o científico hay una persona, unos derechos y una dignidad que debemos proteger", ha señalado Fornes.

Asimismo, el presidente de la ADSCV ha agradecido el respaldo institucional y profesional que recibe el congreso, así como la respuesta alcanzada en esta edición, en la que participarán más de 700 personas a lo largo de las dos jornadas.

Por su parte, el president de la Generalitat ha apostado por situar a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de los avances en la detección precoz de enfermedades como el alzhéimer, con el objetivo de identificarlas incluso antes de la aparición de los síntomas.

También ha subrayado la necesidad de sumar el conocimiento y la capacidad de universidades, centros de investigación, administraciones y profesionales sanitarios para afrontar los retos que plantea esta enfermedad.

Alzhéimer

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de Mara Dierssen, presidenta del Consejo Español del Cerebro y referente internacional en neurobiología.

Su intervención ha aportado la perspectiva científica al gran tema social elegido por la ADSCV para esta edición y ha servido como punto de partida para abordar sus implicaciones jurídicas, éticas y sociales.

Dierssen ha explicado el conocimiento actual sobre el cerebro y las enfermedades neurodegenerativas, así como los avances y desafíos que plantea la investigación sobre el alzhéimer.

La conferencia ha permitido conectar ciencia, medicina y derecho, y ha puesto de manifiesto que los avances en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas plantean también nuevos interrogantes jurídicos y sociales.

A medida que progresa el deterioro cognitivo, cobran especial relevancia cuestiones como la capacidad para tomar decisiones, el consentimiento, la autonomía personal, la planificación de la propia voluntad y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la protección de la persona, respetando al máximo sus preferencias y su dignidad.

Retos sanitarios, jurídicos y sociales

Tras la conferencia inaugural de Mara Dierssen, la jornada continúa con cinco mesas de debate: La mente que cuida: impacto psicológico del alzhéimer en pacientes y cuidadores, con Bartolomé Pérez, Andrea Ollero y María Dolores Almagro, y María Miranda como moderadora.

La aplicación práctica del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, con Luis Martí, Mar España y Marta Villanueva, y María Isabel Moya como moderadora.

La relación del médico con la sanidad pública en el siglo XXI, con José María Soto, María García y Julio García, y Víctor Pedrera como moderador.

Capacidad y dignidad: desafíos legales y éticos en el alzhéimer, con María Consuelo Bombal, Santiago Llopis e Irene Vidal, y Beatriz Hermida como moderadora.

El principio de autonomía de las personas con deterioro cognitivo y la actuación de los profesionales sanitarios, con Carlos Vilar, Nevenka Pedrosa y Josep Benítez, y Juan José Tirado como moderador.

El IX Congreso continuará este viernes, 25 de septiembre, con una segunda jornada dedicada a nuevas cuestiones de actualidad del derecho sanitario.

El encuentro finalizará a las 13.00 horas con el acto de clausura, en el que se recogerán las principales conclusiones de esta novena edición.