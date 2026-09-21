Pérez Llorca se desplaza a Génova a la espera de que se oficialice su candidatura a la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado este lunes a Madrid para mantener una reunión con la dirección nacional del PP, según confirman fuentes del populares. El encuentro se ha producido con el secretario general, Miguel Tellado, mientras está pendiente de oficializar su candidatura a las próximas elecciones autonómicas tras una larga espera.

Como informó EL ESPAÑOL, Génova no quería acabar este mes de septiembre sin ratificar a Pérez Llorca y zanjar el debate interno en el partido.

Aunque algunas fuentes apuntaban a que las candidaturas de las autonomías que aún no han celebrado elecciones podían abordarse en la Junta Directiva Nacional del próximo 28 de septiembre, finalmente no será así.

En todo caso, la ratificación de Pérez Llorca se ha acelerado para dejarla ya clara, como también publicó este periódico. En el aire queda el acto oficial de proclamación de todos los cabezas de lista territoriales, que inicialmente estaba previsto para el 19 de septiembre pero que se optó por posponer para no desviar el foco de la crisis de Ceuta y el importante desgaste que le está generando al Gobierno central.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha decidido finalmente por el actual jefe del Ejecutivo autonómico, que lleva en el cargo desde el pasado diciembre después de que Carlos Mazón dimitiera.

Con una ratificación oficial, Pérez Llorca podría enfrentarse con tranquilidad a dos fechas clave: el Debate de Política General del 28 de septiembre y la festividad del 9 d’Octubre. Algo que no estaba nada claro hace unas semanas.

Los tiempos resultan importantes tras los vaivenes de Génova sobre cuándo y de qué manera era oportuno abordar las proclamaciones y con una dilación en la decisión que ha dado lugar a una inestabilidad orgánica cada vez más patente en la organización valenciana.

Pese a las dudas que han existido, Pérez Llorca aparecía como la opción más lógica -así ha sido desde el principio- en un momento donde no existe, para Génova, una alternativa sólida. Sobre todo una vez descartada la opción de María José Catalá, cuya intención -transmitida por ella misma a Feijóo- era la de permanecer en el Ayuntamiento de Valencia, lugar en el que el PP tampoco se podía arriesgar a dejar sin un perfil potente.

Aunque en este proceso se han postulado otros perfiles como el del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, la dirección nacional no ha considerado conveniente ningún cambio ni experimento. De hecho, los movimientos del también presidente del PP en la provincia de Valencia se han seguido con bastante sorpresa, según admiten algunas fuentes.