Mazón elude responder en la comisión de la dana: "Es imposible que estuviera ausente y a la vez dando órdenes"

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ha comparecido este lunes por segunda vez en la comisión de investigación de la dana del Congreso. El que fuera jefe del Ejecutivo valenciano ha eludido responder a la gran mayoría de preguntas de los diputados de la izquierda.

Lo ha justificado en que está personado en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia y en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no vio responsabilidad penal en su actuación. "El único poder que puede juzgar mis responsabilidades penales son los jueces. Cinco han dicho por unanimidad que no tenía", ha insistido en varias ocasiones.

Mazón se ha remitido a la intervención que ya hizo en el Congreso en noviembre del año pasado y también a su escrito dirigido al juzgado de Catarroja en el que negó el nexo causal entre la tardanza del Es-Alert y los fallecimientos. Cuando los diputados le han cuestionado sobre esa teoría de la "inevitabilidad" de las muertes, el expresidente de la Generalitat ha señalado que le han convocado "por un escrito que no se han leído".

El presidente de la Generalitat se ha negado a hacer públicos sus wasaps, ha rechazado que cogiera el mando de la emergencia el 29 de octubre de 2024 y ha ironizado sobre su papel el día de la tragedia: "¿Pero entonces estaba ausente o estaba dando órdenes? Es metafísicamente imposible las dos cosas a la vez", ha comentado.

A lo largo de la sesión, ha definido como "elucubraciones" y "manipulaciones" los argumentos desgranados por los portavoces que le han acusado de haber mentido al Congreso en noviembre. Y también ha reiterado en varias ocasiones que ya había respondido a las preguntas que le estaban planteando los comisionados cuando vino hace diez meses.

"Estaban a otra cosa"

"Ya entiendo por qué me han llamado otra vez, se ve que ese día estaban a otra cosa", ha dicho, con la consiguiente indignación de los diputados de izquierdas: "¡Está usted para hablar de estar a otra cosa!", le han respondido parlamentarios como Alberto Ibáñez (Compromís).

El diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha aprovechado su intervención para exponer una retahíla de insultos. "Es un negligente, un inútil, un homicida imprudente y un psicópata", ha afirmado. Los parlamentarios del PP han saltado y la presidenta de la Mesa ha evitado interrumpir porque "en esta sala se han escuchado cosas peores".

"Me jode verle con tan buena cara, tan moreno y casi diciendo que es víctima. Esto es una pérdida de tiempo. Me da la sensación de que salimos peor que usted de aquí. Lo único que merece es cárcel", le ha dicho Rufián.

El diputado ha formulado varias preguntas de diversas víctimas que han perdido a familiares: "¿Se arrepiente de algo? ¿Va a pasar lo mismo si se repite una dana? ¿Cómo puede usted decir que no sabían nada si a mi marido se lo llevó el agua a las 9 de la mañana? ¿Qué opina de que una organización vinculada a Vox como Revuelta se quedara con la pasta de la dana? ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuándo vamos a saber la verdad? ¿Durante todo este tiempo alguien le ha pedido que mintiera? ¿Ha mentido usted a cambio de algo, como un escaño? ¿Por qué fue a un funeral al que no estaba invitado? ¿Qué le digo a mis hijos cuando preguntan por su padre?".

Mazón no ha respondido a ninguna de ellas, mientras Rufián le ha reprochado que a quien no estaba respondiendo era a las víctimas. "¿Ustedes son conscientes del acto de inhumanidad que han hecho aquí? Lo peor es que sus mentiras matan y se votan. Así que a lo único que aspiro es a que alguien con dudas diga: ni de coña voto a esta gente", ha señalado.

El expresidente ha llegado a agradecer al PSOE que le hayan denunciado ante el Supremo por haber mentido al Congreso en su primera comparecencia. "Han permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resolución que, por unanimidad, me exonera de toda responsabilidad", se ha jactado.

El PP no pregunta

Por su parte, el PP ha optado por no hacer directamente ninguna pregunta a Mazón. El diputado César Sánchez ha mencionado las decisiones judiciales para defender que los tribunales no han encontrado "un fundamento sólido y objetivo para considerar delictivos los hechos que le atribuye la izquierda".

"La sala afirmó que no ocupaba una posición garante penal respecto a las pérdidas y que no existía un indicio mínimamente fundado de que hubiera intervenido en la decisión de enviar o no enviar el Es-Alert pero a ustedes la Justicia, si no dice lo que ustedes defienden, ni les interesa ni les importa", ha espetado a la izquierda.

